Mục sở thị công trường đại lộ nghìn tỷ Vinh - Cửa Lò

Đại lộ Vinh - Cửa Lò được tỉnh Nghệ An phê duyệt vào năm 2010 với tổng mức đầu tư 4.157 tỷ đồng. Tuyến đại lộ này có chiều dài 10,8km, thiết kế mặt đường rộng 160m đi qua 3 địa phương gồm TP Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. (Ảnh: Tri thức trẻ). Sau 4 năm, đại lộ Vinh - Cửa Lò làm được hơn 600 tỷ đồng thì thiếu vốn, dự án được điều chỉnh xuống làm 2 giai đoạn với trị giá 1.400 tỷ đồng mỗi giai đoạn. Tổng dự án được đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng sau điều chỉnh. (Ảnh: Dân Việt). Điểm đầu tuyến giao với đường Trương Văn Lĩnh (xã Nghi Phú, TP Vinh); điểm cuối giao với đường Bình Minh (thị xã Cửa Lò). (Ảnh: Zing). Năm 2020, giai đoạn 1 dự án đã được hoàn thiện với 2 đường gom, mỗi bên 2 làn được đưa vào sử dụng. Từ đó, giao thông đi từ TP Vinh xuống thị xã Cửa Lò được thuận tiện, rút ngắn thời gian di chuyển. (Ảnh: Tiền Phong). Tháng 8/2022, giai đoạn 2 dự án được khởi động triển khai. Khu vực thi công ở giữa đường. Có 3 đơn vị thi công triển khai dự án này gồm: Công ty TNHH Tân Hưng, Công ty CP xây dựng Tân Nam và Công ty TNHH Hòa Hiệp. Trong số đó, Công ty Tân Nam thi công 7km/10,8km. (Ảnh: Tri thức trẻ). Khu vực thi công được đơn vị thi công che kín, tách biệt với 2 làn đường 2 bên để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. (Ảnh: Zing). Đại diện Công ty CP Xây dựng Tân Nam (TP Vinh) cho biết đơn vị trúng gói thầu 7 km trên tuyến. Sau nửa năm thi công đến nay đã đạt 280/700 tỷ đồng theo giá trị đặt ra. Công ty đã huy động hơn 200 công nhân cùng máy móc, làm việc hết công suất. Dự kiến đến tháng 8/2023, toàn tuyến sẽ rải thảm lớp 1 và hoàn thiện vào tháng kế tiếp để vượt tiến độ đề ra. (Ảnh: Tiền Phong). Anh Đặng Xuân Mai (Chỉ huy công trường), cho biết cầu Nghi Đức là một trong 2 cầu chính được thiết kế trên tuyến. Cầu dài 18 m, rộng 17 m, được xây dựng từ tháng 11/2022. Đến nay, dự án đã đạt 90% khối lượng. (Ảnh: Zing). Trên tuyến được thiết kế 32 cống thoát nước ngang, dưới phạm vi mặt đường chính và đường gom. Các vị trí giao cắt với rãnh thoát nước dọc và có hố ga kết nối. (Ảnh: Tri thức trẻ). Nhà thầu đang thực hiện đóng cọc để xây dựng công trình cầu Nghi Hòa, cạnh nút giao đường 72 m và đường ven biển. (Ảnh: Tiền Phong). Công nhân nhanh tay làm việc tại công trường của dự án. (Ảnh: Dân Việt). Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Dự án 3, Ban Quản lý dự án Công trình giao thông Nghệ An (Sở GTVT Nghệ An), cho biết theo tiến độ dự án là 36 tháng. Tuy nhiên, nếu đảm bảo về nguồn vốn, dự án sẽ được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành vào tháng 7/2024. (Ảnh: Tiền Phong). Hình hài tuyến đại lộ lớn nhất tỉnh Nghệ An được hình thành, thông thoáng, đẹp như mơ. (Ảnh: Tri thức trẻ). Tuyến đường này khi hoàn thiện được kỳ vọng sẽ tạo trục giao thông kết nối nhanh 2 khu vực đô thị là TP Vinh và thị xã Cửa Lò, hình thành trục không gian kiến trúc, tạo cơ sở thu hút đầu tư xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng. (Ảnh: Tiền Phong).

