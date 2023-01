Cảnh ngổn ngang dự án đường đại lộ Đông Tây Buôn Ma Thuột

Dự án đường đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khởi công xây dựng vào cuối tháng 9/2015, với chiều dài 6,9 km, điểm đầu đoạn vòng xoay Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng, điểm cuối tại nút giao giữa Quốc lộ 27 với đường Đam San vào Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Zing). Dự án do UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 515 (TP.HCM) thi công. (Ảnh: Zing). Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh gần 1.239 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 898,3 tỷ đồng, ngân sách địa phương 340 tỷ đồng. (Ảnh: Báo Đắk Lắk). Thời gian dự kiến hoàn thành hợp đồng ngày 5/8/2018, nhưng do vướng công tác giải phóng mặt bằng, cùng với việc giãn tiến độ từ năm 2017 – 2020, công trình tiếp tục được gia hạn đến 31/12/2022. (Ảnh: Tiền Phong). Đến nay, nhiều vị trí trên tuyến đường vẫn chưa được hoàn thiện, một số hạng mục vẫn ngổn ngang. (Ảnh: Tiền Phong). Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Buôn Ma Thuột cho biết, đến 30/12/2022 phần đường của công trình mới chỉ có một số đoạn thi công cơ bản gồm: Km0+700 - Km0+900 đã thi công móng cấp phối đá dăm; Km1+100 - Km4+475 đã thi công xong nền, móng, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống điện,… (Ảnh: Báo Đắk Lắk). Trong khi đó, trao đổi với Tiền Phong, ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, dự án đường Đông Tây chưa thông xe kỹ thuật. Đến nay, dự án mới thông tuyến một phần, còn yêu cầu thông xe kỹ thuật thì chưa đảm bảo các điều kiện cần thiết. (Ảnh: Người lao động). Theo ông Hưng, có nhiều yếu tố khiến nhà thầu thi công chậm tiến độ so với yêu cầu, chủ đầu tư đang chỉ đạo đơn vị thi công tăng tốc làm việc, sớm hoàn thành công trình. (Ảnh: Người lao động). Trong khi đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 515, nói dự án đã thông tuyến, thông xe kỹ thuật trong tối 31/12/2022 (tức hoàn thành tiến độ theo cam kết trước đó với chủ đầu tư). (Ảnh: Người lao động). Chủ đầu tư dự án khẳng định công trình chưa đảm bảo đủ điều kiện để thông xe kỹ thuật. (Ảnh: Người lao động). Trước đó, nhà thầu có tờ trình xin gia hạn dự án đến ngày 30/4/2023 sẽ hoàn thiện, bàn giao đưa công trình vào sử dụng. (Ảnh: TNO). Xét tình hình thực tế và những hạng mục phát sinh trong dự án, chủ đầu tư đã có báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk xin chấp thuận cho nhà thầu gia hạn tiến độ; đồng thời kéo dài thời gian hoàn thành dự án đến hết năm 2023. (Ảnh: Báo Đắk Lắk).

