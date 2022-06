Minh Hằng và chồng doanh nhân giàu cỡ nào khi về chung nhà?

Đám cưới của Minh Hằng và chồng doanh nhân đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Ảnh: Baophunu Tham gia hoạt động từ năm 16 tuổi, đến nay Minh Hằng sở hữu cho mình một khối tài sản kếch xù, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Ảnh: Lao động Nhiều năm qua, Minh Hằng sống trong căn biệt thự rộng lớn, thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu, tại TP. Thủ Đức, TP HCM (quận 2 cũ). Ảnh: Zing Theo nhiều chuyên gia nhà đất, căn biệt thự của Minh Hằng có giá trị ước tính khoảng hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt Hồi đầu năm 2021, Minh Hằng tậu căn hộ view sông Sài Gòn 125 m2 giá hơn 20 tỷ đồng ở TP.Thủ Đức khiến khán giả "mắt tròn mắt dẹt". Ảnh: Tiktok Bên cạnh đó, Minh Hằng còn sở hữu nhà vườn rộng 20.000 m2 ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tại đây, cô trồng nhiều rau củ, cây ăn trái và đào ao thả cá. Ảnh chụp màn hình Nữ ca sĩ cũng sở hữu nhiều xế hộp tiền tỷ. Ảnh: Internet Là tín đồ hàng hiệu xa xỉ, Minh Hằng sở hữu nhiều nhẫn kim cương, túi xách, đồng hồ... đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Chanel hay Dior. Ảnh: Dân Việt Theo nhiều bầu show trong nước, giá cát-xê của Minh Hằng thuộc hàng top trong showbiz. Chưa hết, Minh Hằng cũng là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng với những hợp đồng “béo bở”. Ảnh: Dân trí Trong khi đó, chồng doanh nhân của Minh Hằng cũng không kém cạnh. Anh là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Ảnh: Dân Việt Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Ảnh: FBNV Ngoài ra, ông xã Minh Hằng còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: VOV Trong lễ rước dâu vào sáng 13/6, dân mạng soi ra Minh Hằng nhận hồi môn là sấp sổ hồng và tiền. Ảnh: KiengCan team Xem video "Minh Hằng khoe vườn cây ăn quả". Nguồn FBNV

