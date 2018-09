Mê tít những chậu khế bonsai mini siêu đẹp

Bonsai khế mini để bàn ra quả cực đẹp. Ảnh: FB Đinh Việt Bắc. Thân cây mọc ra nhiều nhánh khỏe khoắn, uốn lượn. Ảnh: FB Trung Le. Bonsai khế mini ấn tượng với thân cây xù xì, mang dáng vẻ cổ kính. Ảnh: FB Dan Nguyen. Thân cây quấn lại với nhau độc đáo. Ảnh: FB Le Van Cuong. Cây khế được biến tấu ngẫu hứng theo dáng thế có sẵn. Ảnh: FB Nguyễn Đức Nhựt. Khế mini siêu trái được nghệ nhân cắt tỉa lá gọn gàng. Ảnh: FB Khuyen Tran.Khế bonsai mini dáng long. Ảnh: Bonsai Da Nang. Điều làm nên giá trị của chậu bonsai nằm ở sự kết hợp của gốc to, xù xì có cả lá non, lá già và quả. Ảnh: FB Ban Nguyendinh. Một gốc khế Nhật mini được chủ nhân rao bán 250.000 đồng. Ảnh: 5giay. Chậu khế bonsai để bàn như được ghép từ hai thân lại với nhau. Ảnh: Youtube. Video: Me bonsai dáng quái. Nguồn: Youtube.

