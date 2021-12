"Mắt chữ A mồm chữ O" về những loại quả hình dáng kỳ lạ gây sốt

Quả hình dáng kỳ lạ không phải quá hiếm song mỗi lần xuất hiện đều gây sốt thị trường. Quả bí đao có hình thù như một chai nước, đủ đường cong uốn lượn mới đây là một ví dụ điển hình. Ảnh: Dân Việt Đây không phải là sản phẩm do nặn ra hay photoshop. Để có được quả bí như vậy, từ khi còn nhỏ, người ta đã cho nó vào một chai nước rỗng. Ảnh: Dân Việt Khi quả lớn dần, kín chặt các góc cạnh của chai thì cũng đến lúc thu hoạch. Ảnh: Dân Việt Những trái bưởi hồ lô cũng là đặc sản gây sốt thị trường mỗi dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Lao động Cha đẻ của loại bưởi độc đáo này là ông Võ Trung Thành (ở ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Ảnh: Lao động. Ít ai biết, ý tưởng tạo hình bưởi hồ lô được ông Võ Trung Thành nảy ra khi ngủ trưa tại vườn bưởi quê nhà. Ảnh: Zing Để tạo ra những quả bưởi hồ lô, ông Thành đã phải tự mày mò vẽ bản thiết kế tạo ra khuôn mẫu. Ảnh: Lao động Dịp Tết năm ngoái, trái kỳ đà nhìn bề ngoài giống quả bưởi nhưng kích thước khổng lồ gây sốt tại Sài Gòn. Ảnh: @phandiemvlog. Theo giới thiệu của người bán, trái kỳ đà còn có tên gọi khác là bưởi thơm. Quả nhỏ nhất cũng to bằng nửa thân người, hình dài như cái chuông, vỏ màu vàng tươi bắt mắt. Ảnh: @phandiemvlog. Đáng chú ý, với giá 100.000 đồng/kg, mỗi quả kỳ đà cũng ngót nghét tiền triệu. Ảnh: @phandiemvlog To là vậy song khi bổ ra, cùi dày cả nửa gang tay, còn phần ruột bên trong thì khá bé. Ảnh: @phandiemvlog. Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

