Mận rừng trắng tinh khôi khiến khách rút ví chục triệu mua chơi Tết

Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các loại cây cảnh, hoa Tết như đào, quất, mai, lan, bưởi, cam,...được bày bán la liệt khắp vỉa hè Thủ đô. Năm nay, tại đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) ngoài mặt hàng đào rừng hút người chơi, thị trường hoa Tết còn xuất hiện loại cành hoa mận rừng khá lạ mắt, khiến dân Hà thành mê mẩn, tranh nhau đặt mua về chưng Tết.

Nếu như hoa đào lôi cuốn bởi những sắc hồng duyên dáng, hoa mai thu hút bởi sắc vàng ấm áp thì hoa mận rừng làm say lòng người bởi vẻ đẹp dịu dàng tinh khiết của những sắc trắng miền sơn cước.



Hoa mận rừng thường có 5 cánh, màu trắng, nhỏ hơn hoa đào nhưng khiến giới sành chơi Hà thành mê mẩn vì vẻ đẹp trắng tinh khôi.



Anh Nguyễn Văn Hiếu (chủ điểm bán hoa mận rừng trên đường Lạc Long Quân) cho biết, đào rừng đã trở thành mặt hàng quen thuộc của người dân Hà Nội hàng chục năm qua, nhưng năm nay ngoài đào rừng, anh còn lấy cành mận rừng về bán. Nhiều người khá tò mò với mặt hàng mới lạ này nên chỉ mới đưa về 2 hôm nhưng những cành hoa mận rừng đã được khách đặt gần hết.



Theo người bán, vì là mận rừng nên những cành cây phủ đầy rêu rất đẹp.



Nhiều cành mận đưa về đây có gốc khá to và rêu mốc phủ dày.



Nhiều người lần đầu tiên thấy cành mận rừng đều trầm trồ khen ngợi, nhiều người không ngần ngại rút ví cả chục triệu đồng để mua về chơi Tết.



Những cành hoa mận rừng hiện có giá dao động từ 7-10 triệu đồng/cành, nhiều cành to đẹp có thể lên đến 15 triệu đồng.



Nhiều nụ hoa chưa nở còn đọng sương đêm. Mận rừng rất sai hoa, nụ trên cành chi chít, từ lúc nở đến lúc tàn là khoảng 10 ngày.



Để cành mận rừng sống lâu và ra hoa đúng thời điểm thì trước khi đem về những cành mận này đều được đốt cháy gốc. "Những cành hoa mận trắng này không phải là mận hậu ở Mộc Châu.

Đây là mận rừng được mua từ trên Sơn La, Lai Châu sau đó chở xuống Hà Nội bán Tết. Rất nhiều người đặt mua vì thấy lạ, độc đáo. Tôi mới chuyển xuống đây 2 ngày nhưng khách đã đến đặt mua khá nhiều, hiện chỉ còn vài cành nữa thôi", anh Hiếu nói.



Một khóm rêu xanh còn bám vào cành mận rừng.



Sắc trắng giản dị, tinh khôi của hoa mận trắng như khiến lòng người dịu lại và bình yên sau những bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày.

