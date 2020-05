Mắc những sai lầm này khi thiết kế giếng trời, căn nhà chỉ thêm bất tiện

Bản chất giếng trời là một cái ống nên âm thanh truyền trong giếng trời rất vang và rõ. Nếu mặt tường trong giếng trời trơn, phẳng sẽ khiến âm thanh bị vang, người ngồi tầng dưới nói chuyện, người tầng trên có thể nghe thấy, làm mất sự riêng tư. Do đó, mặt trong tường giếng trời nên có một số mảng nhám, sần để tiêu âm như dùng sơn gai, ốp đá tự nhiên, gạch thẻ, gạch trần. Đây cũng là thủ pháp trang trí cho khu vực thông tầng. Nếu muốn thiết kế giếng trời không mái che, gia chủ cần lưu ý tới khả năng thoát nước sàn ở đáy giếng. Lý do là khu vực xung quanh giếng trời như vách, tường, cửa có thể bị ẩm mốc, hư hại nếu thoát nước không tốt, mặt sàn không đủ rộng. Nếu mái che giếng trời quá mỏng thì ánh nắng gay gắt có thể khiến sàn, cầu thang gỗ, vật dụng bị phai màu, chóng hỏng. Tốt nhất, nên lắp đặt thêm hệ thống rèm dưới mái giếng trời để chắn nắng và điều tiết lượng ánh sáng. Nếu dưới giếng trời không phải là khu vực cố định như hồ cá, vườn cảnh mà là nơi qua lại thì không nên treo những chậu cây, treo đèn, vật trang trí to, nặng phía trên có thể gây nguy hiểm. Đảm bảo sự cân đối,hài hòa, tránh tập trung nhiều thiết kế rườm rà và phức tạp mà không đảm bảo đầy đủ các chức năng của giếng trời trong nhà là thông gió, chiếu sáng. Giếng trời với hệ thống cây xanh hay đèn trang trí dày đặc có thể khiến việc bảo dưỡng, sửa chữa gặp nhiều khó khăn. Không ít gia đình xây lan can thấp gồm nhiều khe hở ở khu vực thông tầng, giếng trời. Đây cũng là sai lầm cần tránh bởi nó gây nguy hiểm cho người dùng, nhất là gia đình có trẻ nhỏ. Nguồn ảnh: Internet Video: Mẫu nhà ống lệch tầng. Nguồn: Thiết kế nhà xinh.

