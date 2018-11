Sai lầm tuyệt đối không được mắc khi thiết kế giếng trời

Nhiều gia đình thiết kế giếng trời không có mái che nhưng lại không để ý đến khả năng thoát nước sàn ở đáy giếng. Ảnh: Kientrucmoi. Nếu sàn không đủ rộng và thoát nước không tốt, khu vực xung quanh như tường, vách, cửa có thể bị nước mưa bắn vào, gây hỏng hóc, ẩm mốc. Ảnh: Hstatic. Trong khi đó, nhiều gia đình có làm mái che cho giếng trời nhưng lại quá mỏng, khiến nắng gay gắt chiếu vào sàn, cầu thang gỗ hoặc các đồ đạc làm hư hỏng, phai màu vật dụng. Ảnh: Wedo. Vì vậy, để tránh đồ đạc bị tác động bởi ánh nắng mặt trời, bạn nên lắp đặt thêm hệ thống rèm dưới mái giếng trời để chắn nắng và điều tiết ánh sáng. Ảnh: Mediacdn. Bên cạnh đó, nhiều gia đình lại xây dựng các mặt tường trong giếng trời phẳng nhẵn khiến tiếng ồn vang vọng từ tầng dưới lên tầng trên và ngược lại, gây tiếng ồn không nên có. Ảnh: Hstatic. Do đó, với các mặt tường giếng trời, bạn có thể sơn gai, ốp đá tự nhiên, gạch thẻ, gạch trần để vừa tiêu âm vừa trang trí cho giếng trời thêm sinh động. Ảnh: Datxanh. Một sai lầm nữa mà nhiều gia đình mắc phải khi thiết kế giếng trời là treo những vật trang trí hoặc đèn chùm quá to nặng, dễ gây nguy hiểm nếu phía dưới giếng trời là không gian sinh hoạt, thường xuyên có sự qua lại. Ảnh: Noithatxhome. Ngoài ra, việc bố trí đèn chiếu sáng cho giếng trời khá cao cũng gây khó khăn trong quá trình sửa chữa. Ảnh: Kinhtedothi. Nhiều gia đình xây dựng hệ thống lan can thấp với nhiều khe hở ở các khu thông tầng. Ảnh: Suadiennuoctainha24h. Đây cũng là một sai lầm cần tránh khi thiết kế giếng trời. Đặc biệt là với gia đình có trẻ nhỏ, cần thiết kế đảm bảo để trẻ không thể trèo qua phần ngăn cách này nhằm bảo đảm sự an toàn. Ảnh: Baoxaydung.

