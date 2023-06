Lý do khiến bào ngư “siêu đắt”, chỉ nhà giàu mới dám ăn

Bào ngư vốn là thực phẩm thuộc hàng xa xỉ, chỉ dành cho giới đại gia. Tại thị trường Việt, bào ngư tươi loại rẻ nhất cũng có giá 400.000 - 500.000 đồng/kg. Ảnh: Daohaisan Loại đắt tiền hơn giá tới vài triệu đồng chỉ khoảng 2 - 3 con. Thậm chí, có bào ngư hảo hạng giá tới hàng chục triệu đồng/kg. Ảnh: Mashed Một trong những lý do khiến giá bào ngư đắt đỏ là việc thu hoạch vô cùng khó khăn. Bào ngư sống trên đá và bám rất chắc vào bất kỳ bề mặt đá nào mà chúng có thể. Ảnh: DollarsAndSense Thêm vào đó, màu xám tự nhiên của vỏ sò dễ dàng hòa vào môi trường sống của ốc biển, khiến thợ lặn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bào ngư. Ảnh: DollarsAndSense Trong khi tôm, cua, cá... có thể sử dụng lưới và các vật dụng chuyên biệt để đánh bắt thì bào ngư phải bắt bằng tay. Ảnh: DollarsAndSense Để bắt được bào ngư to, người thợ phải lặn sâu xuống biển và tách chúng ra khỏi những tảng đá ngầm. Điều này dẫn đến năng suất thấp và đẩy giá thành lên cao. Ảnh: ResearchGate Bào ngư đắt đỏ còn do quý hiếm trong khi nhu cầu ở nhiều nơi trên thế giới cao. Ảnh: Serunichome Là loài sinh trưởng chậm, bào ngư phải mất vài năm mới trưởng thành nên khó nuôi trồng đại trà. Ảnh: Edible Paradise Ngoài ra, quá trình vận chuyển và bảo quản bào ngư tươi không dễ cũng góp phần khiến giá bào ngư cao ngất ngưởng. Ảnh: Getty Video: Sự thật về bào ngư Hàn Quốc giá rẻ. Nguồn: LONG AN TV

