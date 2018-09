Luyện chim cu gáy cảnh: Từ thảnh thơi nuôi chơi đến thu tiền thật

Ông Lĩnh là người có niềm đam mê với nghề nuôi chim cảnh, đặc biệt là nuôi chim cu gáy. Trước đây, khi rừng núi còn hoang sơ, chim cu gáy về quê ông làm tổ nhiều vô kể, tiếng chim gù râm ran khắp chốn. Sau này, rừng bị thu hẹp diện tích cùng với sự săn bắt quá mức của con người khiến chim cu gáy dần trở nên khan hiếm. Năm 2000, ông Lĩnh bắt đầu nuôi chim cu gáy sinh sản, cung cấp cho những người có chung đam mê với mình để bảo tồn loài chim quý. "Thi thoảng tôi mua chim cu gáy không may mắc bẫy của những đứa trẻ chăn trong làng mang về chăm sóc, cho chúng làm tổ ngay trong vườn để thưởng thức thứ âm thanh bình dị", ông Lĩnh kể lại. Theo ông chủ của trang trại hàng nuôi chim này thì chim cu gáy có lẽ là loài chim hót lớn nhất được nuôi làm cảnh. Nó có sức sống không giống chim nào so được. Nhiều người chơi chim nuôi cu gáy trong lồng vài chục năm khoẻ mạnh là chuyện thường. Trong số hàng ngàn con chim cu gáy ông đang nuôi cũng có con đã gắn bó với ông gần 30 năm trời. Khách mua chim chủ yếu đến từ các tỉnh Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội... Mỗi cặp chim non ông Lĩnh bán giá 250.000 đồng. Chim trưởng thành có giá từ vài trăm ngàn đồng đến giá tiền triệu. Thậm chí, có con chim âm tốt, lối tốt được trả đến 40 triệu đồng nhưng ông không bán. Chim cu gáy có thể sinh sản hầu như quanh năm, trừ một số tháng mùa đông rét mướt. Chuồng chim đẻ mỗi ô 2 con trống, 1 con mái, trứng chim ấp khoảng 2 tuần thì nở. Đây là loài chim hoang dã nên dễ chăm, thức ăn đa dạng như thóc, ngô... và khả năng kháng bệnh tốt. Theo ông Lĩnh, người nuôi chim cảnh cần phải có đam mê và thực sự yêu thích chúng. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng/năm. Nghề nuôi chim cu gáy đã góp phần giữ lại những âm thanh trong trẻo và thanh bình hiếm hoi của làng quê...

