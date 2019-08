Lương 400.000 USD và những đặc quyền tài chính của tổng thống Mỹ

Hưởng lương gần nửa triệu USD: Tổng thống hưởng mức lương 400.000 USD/năm. Ngoài ra, mỗi năm ông chủ Nhà trắng còn được nhận thêm 50.000 USD tiền sinh hoạt, 100.000 USD chi phí đi lại và 19.000 USD phục vụ nhu cầu giải trí. Ngoài ra, các tổng thống vẫn được nhận lương 207.800 USD/năm sau khi hết nhiệm kỳ cho đến cuối đời. Ảnh: Reuters. Từ năm 2001, Quốc hội Mỹ tăng lương cho các tổng thống từ 200.000 USD lên 400.000 USD. Tuy nhiên khoản này vẫn không là gì so với thu nhập khổng lồ của tỷ phú Donald Trump trước khi bước chân vào Nhà Trắng. Theo Forbes, Tổng thống Donald Trump sở hữu khối tài sản khoảng 3,1 tỷ USD. Ảnh: CBS News. Sống và làm việc tại Nhà Trắng: Từ năm 1972, Nhà Trắng trở thành nơi sinh sống và làm việc của tổng thống Mỹ đương nhiệm. Tòa nhà tại thủ đô Washington DC có 6 tầng và 132 phòng, bao gồm nhiều tiện ích như một sân chơi bowling, một cửa hàng chocolate, một phòng gym với đầy đủ thiết bị luyện tập, sân tennis, hồ bơi... Gia đình tổng thống được cấp 100.000 USD để trang trí lại Nhà Trắng. Ảnh: BI. Đầu bếp riêng và lực lượng giúp việc hùng hậu: Bên trong Nhà Trắng có tới gần 100 "cư dân thường trú" bao gồm người giúp việc, đầu bếp, thợ sửa ống nước, người bán hoa và quản gia. Riêng chi phí duy trì lên tới 4 triệu USD/năm. Ảnh: AP. Rạp chiếu phim tại gia: Cựu Tổng thống Franklin Roosevelt sửa sang một căn phòng trong Nhà Trắng thành rạp chiếu phim gia đình với 51 chỗ ngồi. Cựu Tổng thống Bill Clinton từng nói: “Lợi ích tuyệt nhất khi còn ở Nhà Trắng không phải là chuyên cơ Air Force One, khu nghỉ dưỡng David hay bất cứ gì khác. Rạp chiếu phim mới là thứ tôi tận hưởng nhất”. Ảnh: White House. Toàn quyền sử dụng chuyên cơ Air Force One: Chuyên cơ Air Force One là máy bay Boeing 747-200B được tùy chỉnh đặc biệt. Với diện tích khoảng 371 m2, chuyên cơ có một phòng y tế, một khu dành riêng cho Tổng thống và nhà bếp đủ sức nuôi 100 người trên máy bay. CNN cho biết việc vận hành Air Force One ngốn tới 200.000 USD/giờ. Ảnh: Shutterstock. Ngoài Air Force One thì trực thăng Marine One cũng sẵn sàng phục vụ tổng thống Mỹ. Marine One linh hoạt và có thể di chuyển với vận tốc tối đa 240 km/giờ kể cả khi một động cơ bị hỏng. Chiếc trực thăng này được trang bị hệ thống chống tên lửa và có khả năng chống đạn. Ảnh: Reuters. Được Mật vụ Mỹ bảo vệ an toàn tuyệt đối mọi lúc, mọi nơi: Ngay cả khi rời Nhà Trắng, các tổng thống Mỹ vẫn được Mật vụ bảo vệ trọn đời. Con cái của họ sẽ được bảo vệ cho đến năm 16 tuổi. Theo Bộ An ninh nội địa, ngân sách dành cho Mật vụ Mỹ trong năm 2017 lên đến 1,9 tỷ USD. Ảnh: Reuters. Xe bọc thép “Quái thú”: Khi di chuyển bằng xe hơi, tổng thống Mỹ sử dụng chiếc Cadillac One bọc thép. Điểm hạn chế của chiếc xe có biệt danh "Quái thú" là nó nặng tới 6,35 tấn, chẳng khác gì một chiếc xe tăng, nên không thể di chuyển nhanh. Ảnh: Reuters. Nghỉ ngơi ở Trại David: Camp David nằm trong công viên Mountain Catoctin ở hạt Frederick, bang Maryland. Với trang bị đầy đủ từ phòng tập, hồ bơi cho đến sân đỗ máy bay, Camp David là nơi để các tổng thống Mỹ tìm đến khi tạm “chạy trốn" khỏi Washington. Ảnh: Reuters. Nhà khách tổng thống rộng 5.500 m2: Nhà khách tổng thống Blair House là nơi tiếp đón các nguyên thủ quốc gia và quan chức đến thăm Mỹ. Ngôi nhà có tới 120 phòng và 18 nhân viên phục vụ toàn thời gian. Ảnh: Reuters. Lương hưu và phúc lợi hậu hĩnh: Năm 2016, Cựu Tổng thống Jimmy Carter, George H.W. Bush, George W. Bush và Bill Clinton nhận mức lương hưu hàng năm là 205.700 USD. Còn cựu Tổng thống Barack Obama nhận 207.800 USD trong năm 2017. Các cựu tổng thống còn cấp kinh phí đi lại và hưởng chế độ bảo hiểm y tế thuộc vào loại hàng đầu. Ảnh: Reuters. Dịch vụ tang lễ cấp nhà nước: Người đứng đầu chính phủ Mỹ và các thành viên gia đình đều là biểu tượng quốc gia và di sản của họ sẽ được bảo tồn sau khi qua đời. Khi một thành viên gia đình tổng thống qua đời, tang lễ sẽ được tổ chức theo nghi thức cấp quốc gia. Đám tang có thể kéo dài 7-10 ngày, qua ba giai đoạn với đầy đủ các nghi thức quân đội trang trọng, ví dụ như 21 phát đại bác sẽ được bắn trong tang lễ. Ảnh: Reuters.

