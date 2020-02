Loạt ki-ốt các khu chợ đầu mối lớn nhất nhì HN đìu hiu do dịch corona

Đồng Xuân (Hà Nội), là một trong những ngôi chợ nổi tiếng sầm uất lớn nhất Hà Nội, với hàng trăm sạp hàng dọc những lối đi hẹp. Tuy nhiên, những ngày qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (nCoV), nên lượng khách đến chợ chợ Đồng Xuân cũng trở nên thưa vắng, ảm đạm lạ thường. Ghi nhận của PV Kiến Thức sáng ngày 17/2, bên trong chợ Đồng Xuân không còn bắt gặp cảnh buôn bán tấp nập như trước. Hành lang, thang máy rất ít người sử dụng. Theo các tiểu thương, nguyên nhân chính khiến lượng khách ở chợ Đồng Xuân sụt giảm, thưa vắng như hiện nay là do thời điểm vừa sau Tết Nguyên đán 2020 khách hàng vẫn đi chơi Xuân hoặc đi lễ chùa, cộng thêm bệnh dịch nCoV mới bùng phát, khách hàng lo sợ lây nhiễm trước diễn biến phức tạp. Khu vực bán buôn, bán lẻ giày dép, quần áo, bán vải, túi xách, đồ điện tử… bên trong chợ Đồng Xuân cũng đều vắng khách. Cả khu chợ Đồng Xuân đều rơi vào tình trạng thưa vắng khách chưa từng thấy. Thậm chí, có khoảng thời gian chợ thưa vắng, nhiều ki-ốt không một vị khách nào ra vào. Lối đi bên trong chợ không vốn chen nhau đông đúc, nay vắng vẻ. Các tiểu thương ở đây đều đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm dịch bệnh. Không có khách, tiểu thương tranh thủ ngồi nói chuyện với nhau hoặc xem điện thoại để "giết" thời gian. Thời gian này, Ban Quản lý chợ Đồng Xuân cũng đã dán thông báo về dịch bệnh ở các điểm ra vào chợ, đồng thời dùng loa phát thanh 2 lần/ngày tuyên truyền cho tiểu thương và khách du lịch các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do nCoV. Lẻ tẻ vài khách hàng đến chợ Đồng Xuân thời điểm dịch bệnh nCoV diễn biến phức tạp. Các ki-ốt mặt ngoài của chợ Đồng Xuân cũng chung cảnh tượng "ế ẩm". Tương tự, tại chợ Ngã Tư Sở (Hà Nội) lượng khách đến đây cũng vô cùng vắng vẻ. Cảnh tượng đìu hiu trông thấy rõ từ bên ngoài chợ. Ghi nhận trong khoảng 9h30-11h ngày 17/2, các ki-ốt bán quần áo bên trong chợ Ngã Tư Sở vẫn vắng bóng khách hàng. Thậm chí, đến 11h cùng ngày có tiểu thương mới bắt đầu mở cửa, bày hàng. Không một bóng dáng khách hàng ở khu quần áo người lớn. Nữ tiểu thương này cho biết, bình thường chợ Ngã Tư Sở rất vắng, nay lại thêm dịch bệnh virus corona càng khiến cho chợ vắng hơn, thậm chí khách đến đây giảm đến 90% so với bình thường. Đáng chú ý, là do lượng khách quá vắng nên hàng loạt ki-ốt buôn bán ở chợ Ngã Tư Sở đang tạm thời đóng cửa. Một dãy dài ki-ốt khác bên trong chợ Ngã Tư Sở vẫn đóng cửa im lìm. Khác hẳn so với khung cảnh đường phố Thủ đô tấp nập, nhộn nhịp bên ngoài, thì bên trong chợ Ngã Tư Sở lại đóng cửa, ảm đạm lạ thường. Nhiều ki-ốt "đóng cửa, cài then". Khi được PV hỏi về tình hình kinh doanh những ngày qua, một số thương khác ở chợ Ngã Tư Sở tỏ ra ngán ngẩm, cười trừ, lắc đầu rồi kêu to hai chữ: "Rõ chán".

