Trúng Vietlott 73 tỷ: Điểm mặt những người “núi tiền rơi trúng đầu“

Mới đây, ông N.D.P (quê Quảng Ngãi), sinh sống tại TP HCM đã nhận giải thưởng Jackpot 73 tỷ đồng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Ảnh: Vietlott Ông P cho biết, hằng ngày, ông đều đặn mua vé số để giải trí, cứ đăng nhập vào ứng dụng Vietlott SMS là mua 3 dãy số do hệ thống tự chọn. Sau khi nộp thuế Thu nhập cá nhân 7,3 tỷ đồng, ông P nhận về khoảng 65,7 tỷ đồng. Ông P ủng hộ 700 triệu đồng cho hoạt động an sinh xã hội thông qua Vietlott. Ảnh minh họa Theo đại diện Vietlott, từ đầu năm đến nay, Jackpot liên tiếp "nổ", trong đó nhiều giải có trị giá trúng thưởng lên đến gần 100 tỷ đồng. Gần đây nhất, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 856 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55, Vietlott tìm thấy 1 tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá 71 tỷ đồng. Ảnh: Vielott Người trúng Vietlott đó là ông N.T.P. (thường trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân, ông P dành 300 triệu đồng để là từ thiện. Ảnh: Vietlott Trước đó, Công ty Vietlott cho biết vào tối 1/3, có hai khách hàng trúng giải Jackpot trị giá mỗi giải hơn 48,3 tỷ đồng. Theo đó, tổng giá trị của giải thưởng hơn 96 tỷ đồng. Ảnh: VTCNews Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, 2 người trúng giải độc đắc trên nhận về khoản tiền thực lĩnh hơn 43,2 tỷ đồng. Ảnh minh họa Ngày 14/2, Vietlott đã trao giải Jackpot 1, loại xổ số tự chọn Power 6/55 trong kỳ quay số mở thưởng 837 ngày 7/2, trị giá 92,5 tỷ đồng cho ông P.L.H (làm kinh doanh tự do tại Hà Nội). Ảnh: Vielott Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân 10% nộp vào ngân sách địa phương, ông P.L.H thực lĩnh hơn 83,2 tỷ đồng. Người may mắn cũng dành 500 triệu đồng ủng hộ cho các hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: Zing Ngoài Jackpot 1, kỳ quay 837 tối 7/2 cũng xuất hiện một cá nhân khác trúng Jackpot 2 trị giá 5,5 tỷ đồng tại Cần Thơ. Ảnh minh họa Ngày 17/1, Vietlott tổ chức trao thưởng cho chủ nhân giải Jackpot trị giá 58,214 tỷ đồng. Khách hàng may mắn là ông Đ.H.N. (ở Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Vietlott. Tại buổi lễ trao thưởng, ông N. ủng hộ số tiền lên đến 2 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội. Ảnh minh họa Video: Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

