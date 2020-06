"Loạn giá" quạt điện cầm tay, mập mờ xuất xứ coi chừng cháy nổ

Quạt mini cầm tay được phân phối rộng khắp các thị trường hàng hóa, từ chợ, các cửa hàng tiện lợi, các cửa hàng đồ phụ kiện thời trang cho đến các shop bán hàng online. (Ảnh: Shopee) Đặc biệt, sản phẩm có mẫu mã phong phú, nhiều màu sắc; giá thành cũng đa dạng phù hợp với mọi túi tiền người tiêu dùng. (Ảnh: Việt Trinh) Tại chợ Xanh (Cầu Giấy), quạt mini cầm tay cũng được bán với giá dao động từ 70-100 nghìn đồng. (Ảnh: Việt Trinh) Tuy nhiên, giá thành sản phẩm ở mỗi nơi bán lại khác nhau, thậm chí chênh lệch cả trăm nghìn đồng. Tại trang web của Totoro (Shop bán đồ dùng tiện ích và quà tặng), mức giá quạt điện cầm tay dao động từ khoảng 90.000 đồng đến 300.000 đồng. (Ảnh: Totoro – Đồ dùng tiện ích và quà tặng). Shopee – một trang mua sắm online được rất nhiều người sử dụng lại chỉ bán một chiếc quạt tích điện 3 chế độ gió với mức giá cực thấp từ 15-30.000 đồng. (Ảnh: Shopee) Nhưng cũng vẫn trên thị trường Shopee, lại có những chiếc quạt tích điện có giá tới 260.000 đồng. (Ảnh: Shopee). Trong khi đó, với 30.000 đồng thì ở cửa hàng tiện lợi trên đường Cầu Giấy khách hàng có thể mua chiếc quạt mini cầm tay. (Ảnh: Hoàng Ngân). Bạn Hoàn – nhân viên chia sẻ: “Giá thành quạt điện cầm tay ở cửa hàng mình cao hơn so với những địa điểm bán khác như chợ hay Shopee, Lazada và các cửa hàng dân dụng vì chỗ mình có chế độ bảo hành và đổi trả cho khách hàng”. Bạn Tâm – sinh viên chia sẻ: “Hồi năm nhất mình có mua một chiếc quạt cầm tay giá 70.000 đồng. Mùa hè đi học nắng nóng mà trường mình thì chưa lắp điều hòa, nên với mình thì chuyện có một chiếc quạt cầm tay để đi học rất cần thiết. (Ảnh: Hoàng Ngân) Bạn Đoàn Sao (Hồ Tây, Hà Nội): “Mình thấy quạt điện mini khá hữu dụng vì gọn và tiện lợi, có thể mang đi học, đi làm. Nhất là khi ra ngoài trong thời điểm nắng nóng như hiện nay thì chiếc quạt này là đồ dùng cứu cánh cho mình”. (Ảnh: Hoàng Ngân) Những chiếc quạt tích điện ngày càng được sử dụng phổ biến và rộng rãi hơn khi nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao và giá thành của những chiếc quạt lại khá rẻ. Tuy vậy, người tiêu dùng cần phải biết cách lựa chọn thông minh những sản phẩm chất lượng trong vô vàn những chiếc quạt có nguy cơ hỏng hóc hay cháy nổ. (Ảnh: Việt Trinh). Gần đây, chị Lê H. (Hà Đông, Hà Nội) đã khóc thét vì chiếc quạt cầm tay giá 70.000 bị nổ pin trong khi đang sạc. Rất may mắn trong thời điểm chiếc quạt này nổ, chị H. vẫn còn thức và đã rút điện kịp thời. (Ảnh: AFamily.vn) Chia sẻ về một vài hiện tượng cháy nổ diễn ra gần đây, bạn Loan – nhân viên bán hàng nói: “Một số vụ việc cháy nổ diễn ra có lẽ là do người sử dụng lắp pin sai cách hoặc sạc pin quá lâu khiến pin nóng trong nhiệt độ môi trường cao dẫn đến cháy nổ”. (Ảnh: Hoàng Ngân) Với loại quạt tích điện này, tuy công suất không lớn nhưng người mua cũng cần lưu ý trong quá trình sử dụng. Không nên sạc pin quá lâu hay để pin cạn kiệt mới sạc, cũng không nên cho trẻ em dưới 2 tuổi sử dụng quạt. Đặc biệt, người mua cần lựa chọn sản phẩm chất lượng, không nên ham rẻ mà rước họa vào thân. (Ảnh: Việt Trinh). Video: Tận mắt “xưởng” chế tạo điều hòa giá 350 nghìn. Nguồn: VTC1

