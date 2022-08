Loại hoa mọc bờ bụi cho không ai lấy, lên chậu bonsai nửa triệu đồng/cây

Thời gian gần đây, loại hoa mười giờ bonsai gốc to được đông đảo đông đảo giới chơi cây cảnh thích thú. Ảnh: Facebook Trên thị trường, loại bonsai này có giá dao động từ 250.000 - 700.000 đồng/cây, tuỳ thuộc vào độ tuổi, kích thước gốc và bộ rễ. Ảnh: Facebook Anh Giang (Hà Nội) cho biết, lần đầu tiên nhìn loại hoa mười giờ bonsai gốc to như thế này nên mua thử về trồng xem sao. Ảnh: Facebook Không ít người cho rằng đây là cây ghép nhưng anh Giang vẫn thấy đẹp, ngắm chơi khá thích mắt. Ảnh: Arttimes Trong khi đó, chị Mỹ Nguyễn (người bán hoa mười giờ bonsai) khẳng định là cây hoa mười giờ nguyên bản, không phải cây ghép. Ảnh: Facebook Theo chị Mỹ Nguyễn, khác với giống hoa mười giờ thường thấy, giống hoa mười giờ này nhập từ Trung Quốc. Ảnh: Arttimes Người trồng chỉ cần chăm sóc 2 - 3 năm là gốc to, đẹp và có thể sống đến 6 - 7 năm. Ảnh: Facebook Đặc biệt, giống hoa mười giờ gốc to này có hoa nở đến tối. Cách chăm sóc cũng tương tự như hoa mười giờ thông thường. Ảnh: Facebook Hoa mười giờ này cần nhiều nắng và nở hoa quanh năm. Ảnh: Arttimes Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

