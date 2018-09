Lộ diện tỷ phú đầu tiên du lịch mặt trăng cùng SpaceX

Theo nguồn tin trên CNBC, tỷ phú Nhật Bản - Yusaku Maezawa sẽ trở thành du khách đầu tiên du lịch mặt trăng trên tàu vũ trụ của startup hàng không vũ trụ SpaceX, của tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Axios. Tỷ phú Yusaku Maezawa là người sáng lập của hãng bán lẻ trực tuyến Zozo. Ảnh: CNBC. Theo thống kế của Forbes, tỷ phú Yusaku Maezawa đang sở hữu khối tài sản trị giá 2,9 tỷ USD và là người giàu thứ 18 tại Nhật Bản. Ảnh: Forbes. Yusaku Maezawa sinh năm 1975. Niềm đam mê đầu tiên của Yusaku Maezawa là âm nhạc. Khi còn ở trường trung học Maezawa chơi trống trong một ban nhạc. Ảnh: Hypebeast. Năm 1995, sau khi từ Mỹ trở về, Yusaku Maezawa bắt đầu sự nghiệp kinh doanh với việc bán đĩa thu âm và CD nhập khẩu qua mail. Ảnh: Sotheby's. 3 năm sau, Yusaku Maezawa dồn hết tiền tiết kiệm để chuyển sang mảng kinh doanh thời trang phục vụ nhu cầu của giới trẻ, đầu tư vào trang web Zozotown. Ảnh: The Verge. Đến năm 2000, Zozotown trở thành mạng mua sắm có hơn 3 triệu người đăng ký hệ thống thành viên khách hàng. Từ 2004 đến nay, tăng trưởng kinh doanh của Zozotown luôn đạt 50% hàng năm. Ảnh: The Japan Times. Kinh doanh qua mạng đã đưa Yusaku Maezawa thành tỷ phú ở tuổi 35 và là một trong 20 người trẻ tuổi giàu nhất thế giới. Năm 2018, Yusaku Maezawa giới thiệu thương hiệu thời trang cao cấp may của ZOZO. Ảnh: Channel NewsAsia. Không chỉ có vậy, Yusaku Maezawa còn được đánh giá là một trong những tỷ phú trẻ "chịu chơi" nhất Nhật Bản với những đam mê xa hoa. Ảnh: artnet News. Ngoài kinh doanh doanh, tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa còn có niềm đam mê sưu tập tranh nghệ thuật. Maezawa từng chi tới 57,3 triệu USD cho một tác phẩm của Basquiat, các tác phẩm của Pablo Picasso với giá 22,6 triệu USD...Ảnh: The Peninsula Qatar. Đặc biệt, gần đây tỷ phú người Nhật đã chi 110,5 triệu USD để mua bức tranh trừu tượng Untitled tại New York. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử dành cho một tác phẩm người Mỹ gốc Phi. Ảnh: Kilala. Video: Tỷ phú giàu nhất thế giới 2018. Nguồn: Youtube.

