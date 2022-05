Linh vật Sao La của SEA Games 31 được sản xuất thế nào?

Những chú Sao La nhồi bông không phải linh vật chính thức nhưng là một sản phẩm đồng hành, được BTC SEA Games 31 cấp phép sản xuất với độc quyền thiết kế về mẫu. Ảnh: Nong nghiệp Chúng là sản phẩm của doanh nghiệp xã hội Kym Việt. Ảnh: Tiền phong Theo anh Phạm Hoài Việt (Chủ doanh nghiệp xã hội Kym Việt), đây là hoạt động bên lề, hưởng ứng ngày hội thể thao Đông Nam Á và mong muốn truyền tải thông điệp bảo vệ động vật hoang dã nói chung và với loài Sao La nói riêng. Ảnh: Vietnam+ Điều đặc biệt là những chú Sao La nhồi bông đều được làm từ tay của những người khuyết tật. Ảnh: Tiền phong Những chú Sao La nhồi bông được tạo nên với độ hoàn thiện rất cao từ đôi bàn tay khéo léo, lành nghề của các nghệ nhân khuyết tật. Ảnh: Tiền phong Mỗi chú Sao La nhồi bông được thiết kế bằng vải da lộn với khoảng 37 chi tiết cắt may rất tỉ mỉ và chỉnh chu. Ảnh: Vietnam+ Để làm được những chú Sao La, người thiết kế phải xem rất nhiều hình ảnh của Sao La để nhân cách hóa loài vật này một cách giống nhất. Ảnh: Nông nghiệp Từng chi tiết riêng của Sao La được thể hiện rõ ràng, để người xem nhìn thấy đây là Sao La chứ không phải là dê hay sơn dương. Ảnh: Vietnam+ Mối ngày có hàng trăm chú Sao La đặc biệt được làm bằng chính những đôi bàn tay của những người kém may mắn. Ảnh: Qdnd Sao La nhồi bông hoàn chỉnh cao khoảng 25cm, với độ hoàn thiện tốt tới từng đường kim mũi chỉ, có giá bán lẻ là 360.000 đồng. Ảnh: Tiền phong Những chú Sao La nhồi bông khỏe khoắn nhưng đáng yêu với quần áo in hình cờ Tổ quốc hoặc màu sắc lấy cảm hứng từ lá cờ ASEAN với tinh thần đoàn kết, hữu nghị. Ảnh: Vietnam+ MV "Hãy tỏa sáng - Let's Shine" gây sốt tại Sea Game 31. Nguồn Zing

Những chú Sao La nhồi bông không phải linh vật chính thức nhưng là một sản phẩm đồng hành, được BTC SEA Games 31 cấp phép sản xuất với độc quyền thiết kế về mẫu. Ảnh: Nong nghiệp Chúng là sản phẩm của doanh nghiệp xã hội Kym Việt. Ảnh: Tiền phong Theo anh Phạm Hoài Việt (Chủ doanh nghiệp xã hội Kym Việt), đây là hoạt động bên lề, hưởng ứng ngày hội thể thao Đông Nam Á và mong muốn truyền tải thông điệp bảo vệ động vật hoang dã nói chung và với loài Sao La nói riêng. Ảnh: Vietnam+ Điều đặc biệt là những chú Sao La nhồi bông đều được làm từ tay của những người khuyết tật. Ảnh: Tiền phong Những chú Sao La nhồi bông được tạo nên với độ hoàn thiện rất cao từ đôi bàn tay khéo léo, lành nghề của các nghệ nhân khuyết tật. Ảnh: Tiền phong Mỗi chú Sao La nhồi bông được thiết kế bằng vải da lộn với khoảng 37 chi tiết cắt may rất tỉ mỉ và chỉnh chu. Ảnh: Vietnam+ Để làm được những chú Sao La, người thiết kế phải xem rất nhiều hình ảnh của Sao La để nhân cách hóa loài vật này một cách giống nhất. Ảnh: Nông nghiệp Từng chi tiết riêng của Sao La được thể hiện rõ ràng, để người xem nhìn thấy đây là Sao La chứ không phải là dê hay sơn dương. Ảnh: Vietnam+ Mối ngày có hàng trăm chú Sao La đặc biệt được làm bằng chính những đôi bàn tay của những người kém may mắn. Ảnh: Qdnd Sao La nhồi bông hoàn chỉnh cao khoảng 25cm, với độ hoàn thiện tốt tới từng đường kim mũi chỉ, có giá bán lẻ là 360.000 đồng. Ảnh: Tiền phong Những chú Sao La nhồi bông khỏe khoắn nhưng đáng yêu với quần áo in hình cờ Tổ quốc hoặc màu sắc lấy cảm hứng từ lá cờ ASEAN với tinh thần đoàn kết, hữu nghị. Ảnh: Vietnam+ MV "Hãy tỏa sáng - Let's Shine" gây sốt tại Sea Game 31. Nguồn Zing