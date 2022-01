Lấy vợ trẻ, đại gia Việt sống trong biệt thự xa hoa cỡ nào?

Đại gia Nguyễn Đức An (sinh năm 1962) là đại gia Việt kiều Mỹ nổi tiếng. Năm 2015, ông làm đám cưới với người mẫu Phan Như Thảo - kém ông 26 tuổi. Ảnh: Internet Sau kết hôn, vợ chồng đại gia Đức An sống trong căn nhà 45 tỷ giữa trung tâm quận 1 (TP HCM). Ảnh: Vietnamnet Căn nhà gồm 5 tầng với gam màu trắng chủ đạo. Ảnh: Vietnamnet Vợ chồng đại gia Đức An còn sở hữu căn biệt thự gỗ 800 m2, có giá khoảng 40 tỷ đồng tại Đà Lạt. Ảnh: FBNV Biệt thự có 3 tầng: tầng trệt được bố trí như một phòng khách lớn, là nơi để mọi người có thể ngồi thư giãn. Ảnh: FBNV Ngoài ra, đại gia Đức An còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác. Ảnh: FBNV Shark Hưng và vợ Á hậu kém 16 tuổi sống hạnh phúc trong căn hộ sang trọng như khách sạn 5 sao. Ảnh: FBNV Căn hộ được thiết kế theo tỉ mỉ theo phong cách doanh nhân nhưng vẫn giữ được vẻ ấm cúng. Ảnh: FBNV Phòng tắm tạo nét thẩm mỹ cao với phòng tắm kính trong suốt giống như thiết kế trong các khách sạn. Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, vợ chồng Shark Hưng còn sở hữu một căn biệt thự nhà vườn rộng thênh thang. Ảnh: FBNV Khu vườn trong biệt thự có nhiều loại rau, trái cây, thậm chí còn nuôi được gà trong vườn. Ảnh: FBNV Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24

Đại gia Nguyễn Đức An (sinh năm 1962) là đại gia Việt kiều Mỹ nổi tiếng. Năm 2015, ông làm đám cưới với người mẫu Phan Như Thảo - kém ông 26 tuổi. Ảnh: Internet Sau kết hôn, vợ chồng đại gia Đức An sống trong căn nhà 45 tỷ giữa trung tâm quận 1 (TP HCM). Ảnh: Vietnamnet Căn nhà gồm 5 tầng với gam màu trắng chủ đạo. Ảnh: Vietnamnet Vợ chồng đại gia Đức An còn sở hữu căn biệt thự gỗ 800 m2, có giá khoảng 40 tỷ đồng tại Đà Lạt. Ảnh: FBNV Biệt thự có 3 tầng: tầng trệt được bố trí như một phòng khách lớn, là nơi để mọi người có thể ngồi thư giãn. Ảnh: FBNV Ngoài ra, đại gia Đức An còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác. Ảnh: FBNV Shark Hưng và vợ Á hậu kém 16 tuổi sống hạnh phúc trong căn hộ sang trọng như khách sạn 5 sao. Ảnh: FBNV Căn hộ được thiết kế theo tỉ mỉ theo phong cách doanh nhân nhưng vẫn giữ được vẻ ấm cúng. Ảnh: FBNV Phòng tắm tạo nét thẩm mỹ cao với phòng tắm kính trong suốt giống như thiết kế trong các khách sạn. Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, vợ chồng Shark Hưng còn sở hữu một căn biệt thự nhà vườn rộng thênh thang. Ảnh: FBNV Khu vườn trong biệt thự có nhiều loại rau, trái cây, thậm chí còn nuôi được gà trong vườn. Ảnh: FBNV Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24