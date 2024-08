Lâu đài dát vàng “lóa cả một vùng” của đại gia Long An

Mạng xã hội từng xôn xao trước một tòa lâu đài hoành tráng, được trang hoàng lộng lẫy nằm ngay sát quốc lộ 1A, ngay vòng xoay Tân An (Long An). Ảnh: TikTok Từ cổng vào đến không gian sân vườn bên trong đều được trang trí đèn phát sáng rực rỡ, nổi bật cả một góc phố khi đêm xuống. Ảnh: TikTok Căn biệt thự có diện tích khoảng 1.000m2, thuộc sở hữu của một đại gia chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng ở Long An. Ảnh: TikTok Phía trước là khoảng sân rộng rãi, thoải mái tổ chức tiệc tùng. Ảnh: TikTok Trong khuôn viên biệt thự còn có cả hồ bơi lớn. Ảnh: TikTok Không gian bên trong tòa lâu đài khiến nhiều người choáng ngợp bởi kiến trúc cổ điển, góc nào cũng hoành tráng, sang trọng. Ảnh: TikTok Các chi tiết trang trí trên trần, tường, cầu thang... đều cầu kỳ, tỉ mỉ. Ảnh: TikTok Nội thất mang phong cách cổ điển, toát lên sự giàu sang với nhiều góc như được dát vàng. Ảnh: TikTok Nhiều người có dịp ngắm tận mắt lâu đài phải thú nhận rằng chỉ đi qua một lần là nhớ mãi. Ảnh: TikTok Thậm chí có người lặn lội từ tận Bình Chánh (TP. HCM) xuống Long An chỉ để chụp 1 tấm hình nhà lên đèn. Ảnh: TikTokBiệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?

