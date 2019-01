Làng hoa Sài Gòn tất bật hơn bao giờ hết những ngày cuối năm

Hiện tại, trên địa bàn phường Thới An có hơn 40 hộ dân trồng hoa Tết với diện tích hơn 10ha. Cũng như mọi năm, cứ đến những ngày này, không khí tại làng hoa trở nên huyên náo và nhộn nhịp hơn hẳn. Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, tại làng hoa phường Thới An, người dân đang hối hả chăm sóc, tỉa nụ những luống hoa của mình để tránh tình trạng hoa chết yểu và kịp thời gian hoa nở để cung ứng ra thị trường Tết.

Ông Nguyễn Thanh Hải, người đã có 20 năm trồng hoa Tết cho biết: "Nhà tôi năm nay trồng 5.000 chậu hoa với nhiều loại hoa khác nhau. Hiện tại, hoa đang vào thời kì cắt tỉa và chăm bón nên gia đình tôi bận rộn hơn rất nhiều. Thời gian thương lái đặt hàng và người dân đến mua đông nhất là vào khoảng ngày 15 (âm lịch) trở đi". Người dân tất bật chăm sóc hoa cho đúng thời gian cung ứng. Vườn hoa rực rỡ màu sắc với nhiều chủng loại khác nhau. Một chậu hoa cúc có giá khoảng 60.000 đồng. Mỗi ngày người dân phải tưới nước cho hoa 3 lần để tránh tình trạng nắng nóng khiến cây hoa chết cũng như để cây phát triển tốt hơn. Nhiều loại hoa khác nhau được người dân trồng phục vụ Tết Nguyên đán như hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa hướng dương, hoa mào gà... Người dân làng hoa Thới An cho biết, thời điểm này cũng đã có nhiều thương lái đến đặt hàng. Sản phẩm của làng hoa được cung cấp trên địa bàn TP HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

