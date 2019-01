"Lạc" vào cánh đồng hoa đẹp nhất Hà Nội dịp Tết Nguyên đán

Nhìn từ trên cao, những cánh đồng hoa bạt ngàn nối dài xuyên suốt những cánh đồng làng được trồng thành từng luống ngay ngắn. Là một trong những làng hoa lớn nhất Hà Nội, Tây Tựu cung ứng đa dạng các loại hoa cho người dân Thủ đô và nhiều địa phương khác. Do thời tiết năm nay nóng ẩm kéo dài, cúc cũng nở sớm hơn so với năm ngoái. "Cây hoa được ươm trồng từ tháng 8, đến hiện tại đã có thể thu hoạch những bông hoa nở sớm mang ra chợ bán. Còn lại những nụ to để đến rằm tháng Chạp, cây nụ bé hơn để dành phục vụ Tết Nguyên đán", một người dân trồng hoa cho biết. Để có được những bông hoa đẹp phục vụ nhu cầu người tiêu dùng, những người nông dân trồng hoa cũng khá vất vả. Từ khâu làm đất, gieo hạt, tỉa cây non để cấy, tưới tắm, chăm bón và phun thuốc bảo vệ sâu rầy là cả một chuỗi khép kín của quy trình trồng hoa. Những bóng đèn được thắp sáng mỗi đêm để sưởi ấm cho hoa cũng như chống chuột cắn, phá hoại. Những luống hoa đều tăm tắp như một bức tranh được phối màu hài hòa giữa không gian bát ngát.

Nhìn từ trên cao, những cánh đồng hoa bạt ngàn nối dài xuyên suốt những cánh đồng làng được trồng thành từng luống ngay ngắn. Là một trong những làng hoa lớn nhất Hà Nội, Tây Tựu cung ứng đa dạng các loại hoa cho người dân Thủ đô và nhiều địa phương khác. Do thời tiết năm nay nóng ẩm kéo dài, cúc cũng nở sớm hơn so với năm ngoái. "Cây hoa được ươm trồng từ tháng 8, đến hiện tại đã có thể thu hoạch những bông hoa nở sớm mang ra chợ bán. Còn lại những nụ to để đến rằm tháng Chạp, cây nụ bé hơn để dành phục vụ Tết Nguyên đán", một người dân trồng hoa cho biết. Để có được những bông hoa đẹp phục vụ nhu cầu người tiêu dùng, những người nông dân trồng hoa cũng khá vất vả. Từ khâu làm đất, gieo hạt, tỉa cây non để cấy, tưới tắm, chăm bón và phun thuốc bảo vệ sâu rầy là cả một chuỗi khép kín của quy trình trồng hoa. Những bóng đèn được thắp sáng mỗi đêm để sưởi ấm cho hoa cũng như chống chuột cắn, phá hoại. Những luống hoa đều tăm tắp như một bức tranh được phối màu hài hòa giữa không gian bát ngát.