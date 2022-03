Kon Tum: Cận cảnh dự án KĐT phía Nam cầu Đăk Bla 800 tỷ nhiều sai phạm

Tại kết luận thanh tra số 222/KL-TTCP mà Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành có chỉ rõ, dự án Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum tổ chức đấu giá có nhiều sai phạm. (Ảnh: Tiền Phong). Các sai phạm cụ thể, UBND tỉnh Kon Tum quyết định đầu tư dự án nhưng không tập trung nguồn lực, không phân kỳ đầu tư, không chia sẻ giai đoạn đầu tư cơ sở hạ tầng cho từng khu vực để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho phù hợp với tình hình thực tế đã dẫn đến thời gian kéo dài, làm hạn chế hiệu quả đầu tư; cho phép triển khai đấu giá đất ồ ạt, dàn trải toàn bộ dự án khi chưa đầu tư cơ sở hạ tầng, dẫn đến nhiều cuộc đấu giá có số lượng người tham gia rất ít, hiệu quả thấp. (Ảnh: Tiền Phong). Cùng với đó, việc thành lập hội đồng đấu giá không đúng quy định; hình thức đấu giá trong phương án và quy chế đấu giá không thống nhất, quá trình tổ chức thực hiện đấu giá tại các cuộc đấu giá không tuân thủ quy định; sử dụng 1 chứng thư thẩm định giá từ 2013 (hết thời hạn) và quyết định phê duyệt giá khởi điểm năm 2014 để tổ chức đấu giá trong 4 năm (2014 đến 2017) có nguy cơ gây thất thu ngân sách với số tiền lớn do giá khởi điểm thấp, không sát giá thị trường, tạo điều kiện cho việc đầu cơ đất đai của một số cá nhân, tổ chức. (Ảnh: Tiền Phong). TTCP cũng xác định, dự án cho phép nộp tiền sử dụng đất thành nhiều đợt, giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất... là không đúng quy định, tạo cơ hội để người trúng đấu giá chậm nộp tiền trúng đấu giá, không phát huy được hiệu quả kinh tế của đấu giá đất. (Ảnh: Tiền Phong). Theo báo cáo giải trình của UBND tỉnh, xét tình hình kinh tế - xã hội và điều kiện thực tế của địa phương, TTCP không kiến nghị hủy kết quả đấu giá, thu hồi tiền đặt cọc của 21 hồ sơ là các hộ gia đình, cá nhân do khó có khả năng thực hiện. (Ảnh: Dân Trí). Tuy nhiên, cần kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm túc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân làm sai quy định. Đối với 24 hồ sơ do các doanh nghiệp tham gia đấu giá cần phải được xử lý, thu hồi tiền về tài khoản tạm giữ của TTCP hơn 13,7 tỷ đồng. (Ảnh: Dân Trí). Nhiều vị trí hư hỏng tại dự án khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP.Kon Tum. (Ảnh: Dân Trí). Nhiều lô đất tại dự án khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla sau khi đấu giá đã bị bỏ hoang. (Ảnh: Dân Việt). Được biết, dự án khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla có tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng, với diện tích khoảng 70 ha, nằm bên dòng sông Đăk Bla. (Ảnh: Dân Trí). Sơ đồ vị trí đất đấu giá tại dự án khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla 800 tỷ nhiều sai phạm.

Tại kết luận thanh tra số 222/KL-TTCP mà Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành có chỉ rõ, dự án Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum tổ chức đấu giá có nhiều sai phạm. (Ảnh: Tiền Phong). Các sai phạm cụ thể, UBND tỉnh Kon Tum quyết định đầu tư dự án nhưng không tập trung nguồn lực, không phân kỳ đầu tư, không chia sẻ giai đoạn đầu tư cơ sở hạ tầng cho từng khu vực để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho phù hợp với tình hình thực tế đã dẫn đến thời gian kéo dài, làm hạn chế hiệu quả đầu tư; cho phép triển khai đấu giá đất ồ ạt, dàn trải toàn bộ dự án khi chưa đầu tư cơ sở hạ tầng, dẫn đến nhiều cuộc đấu giá có số lượng người tham gia rất ít, hiệu quả thấp. (Ảnh: Tiền Phong). Cùng với đó, việc thành lập hội đồng đấu giá không đúng quy định; hình thức đấu giá trong phương án và quy chế đấu giá không thống nhất, quá trình tổ chức thực hiện đấu giá tại các cuộc đấu giá không tuân thủ quy định; sử dụng 1 chứng thư thẩm định giá từ 2013 (hết thời hạn) và quyết định phê duyệt giá khởi điểm năm 2014 để tổ chức đấu giá trong 4 năm (2014 đến 2017) có nguy cơ gây thất thu ngân sách với số tiền lớn do giá khởi điểm thấp, không sát giá thị trường, tạo điều kiện cho việc đầu cơ đất đai của một số cá nhân, tổ chức. (Ảnh: Tiền Phong). TTCP cũng xác định, dự án cho phép nộp tiền sử dụng đất thành nhiều đợt, giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất... là không đúng quy định, tạo cơ hội để người trúng đấu giá chậm nộp tiền trúng đấu giá, không phát huy được hiệu quả kinh tế của đấu giá đất. (Ảnh: Tiền Phong). Theo báo cáo giải trình của UBND tỉnh, xét tình hình kinh tế - xã hội và điều kiện thực tế của địa phương, TTCP không kiến nghị hủy kết quả đấu giá, thu hồi tiền đặt cọc của 21 hồ sơ là các hộ gia đình, cá nhân do khó có khả năng thực hiện. (Ảnh: Dân Trí). Tuy nhiên, cần kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm túc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân làm sai quy định. Đối với 24 hồ sơ do các doanh nghiệp tham gia đấu giá cần phải được xử lý, thu hồi tiền về tài khoản tạm giữ của TTCP hơn 13,7 tỷ đồng. (Ảnh: Dân Trí). Nhiều vị trí hư hỏng tại dự án khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP.Kon Tum. (Ảnh: Dân Trí). Nhiều lô đất tại dự án khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla sau khi đấu giá đã bị bỏ hoang. (Ảnh: Dân Việt). Được biết, dự án khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla có tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng, với diện tích khoảng 70 ha, nằm bên dòng sông Đăk Bla. (Ảnh: Dân Trí). Sơ đồ vị trí đất đấu giá tại dự án khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla 800 tỷ nhiều sai phạm.