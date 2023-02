Khối tài sản đồ sộ của Song Joong Ki và vợ mới

Vừa qua, Song Joong Ki thông báo tái hôn với cựu nữ diễn viên - Katy Louise Saunders, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Ảnh: Philstar Theo tờ Sports Kyunghyang, tổng giá trị tài sản của vợ mới Song Joong Ki tích lũy được sau hơn 16 năm hoạt động nghệ thuật là khoảng 1,8 tỷ won (tương đương 1,5 triệu USD). Ảnh: News Tuy nhiên, Sports Kyunghyang chưa tính đến những khoản thu nhập sau khi cựu diễn viên rời khỏi showbiz và chuyển sang làm gia sư dạy tiếng Anh. Vì thế, tổng giá trị tài sản của Katy có thể còn cao hơn con số 1,5 triệu USD. Ảnh: Naver Dù vậy, số tài sản này vẫn khiêm tốn hơn nhiều so với ông xã Song Joong Ki. Theo Osen, thù lao quảng cáo mỗi năm tại Hàn Quốc của Song Joong Ki là một tỷ won. Ảnh: ABS Tại Trung Quốc, nam diễn viên nhận 3,5 tỷ won cho các hoạt động quảng cáo trong vòng hai năm. Theo QQ, giá trị hợp đồng quảng cáo cao nhất của Song Joong Ki ở Trung Quốc trong năm 2020 lên đến 8,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,1 triệu USD). Ảnh: Naver Là diễn viên nổi tiếng, Song Joong Ki sở hữu mức cát xê cao hàng đầu showbiz Hàn, lên đến 300 triệu won (5,7 tỷ đồng) cho mỗi tập phim truyền hình. Ảnh: Naver Theo tạp chí Elle, cát xê của Song Joong Ki khi đóng Vincenzo (2021) là 180 triệu won (3,4 tỷ đồng). Thậm chí, mức thù lao của Song Joong Ki tăng sau mỗi năm. Ảnh: InsertLive Không chỉ thế, nam tài tử Hàn Quốc còn đầu tư vào bất động sản. Theo Koreaboo, riêng giá trị khối bất động sản của Song Joong Ki vào khoảng 1200-1300 tỷ đồng. Ảnh: News Năm 2020, tờ Koreastardaily đưa tin Song Joong Ki mua căn hộ cao cấp ở Hawaii làm nơi nghỉ dưỡng. Ảnh: TMI News. Căn hộ nằm trong tòa nhà 40 tầng, có an ninh cao, đầy đủ dịch vụ tiện ích. Ảnh: TMI News Ngoài ra, nam diễn viên có nhà riêng tại khu Nine One Hannam (Seoul) trị giá 7,27 triệu USD và căn hộ trong khu phức hợp cao cấp Eterno Cheongdam có giá 11,5 triệu USD. Ảnh: GMA Network Gần đây, Song Joong Ki và Katy chuyển đến sống tại căn biệt thự ở Itaewon trị giá 20 tỷ won (hơn 16 triệu USD). Ảnh: Naver Video: Song Joong Ki. Nguồn: KBS

