Khối tài sản đồ sộ của siêu mẫu Thanh Hằng ở tuổi 40

Cách đây ít giờ, siêu mẫu Thanh Hằng chia sẻ ảnh khoe chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay ở vị trí áp út kèm caption: “Just say yes" (tạm dịch: Chỉ cần nói em đồng ý). Động thái chia sẻ niềm vui của Thanh Hằng nhận được nhiều lời chúc mừng của khán giả. Thanh Hằng là Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002 được mệnh danh là "quý cô độc thân đắt giá bậc nhất" showbiz Việt. Không chỉ là người mẫu, diễn viên, Thanh Hằng còn đắt show ngồi "ghế nóng" trong nhiều cuộc thi lớn như: The Face Vietnam, Vietnam's Next Top Model... Và sau bao năm cống hiến, Thanh Hằng trở thành người phụ nữ độc lập và giàu có. Nữ siêu mẫu sở hữu căn biệt thự đồ sộ như "lâu đài", có diện tích tổng cộng lên đến 1.000 m2 khiến nhiều người choáng ngợp. Nhìn qua, nhiều người dự đoán chi phí xây dựng biệt thự của Thanh Hằng lên đến hàng chục tỷ. Trong nhà có 1 sàn lớn là phòng dành cho cô, 1 phòng cho gia nhân, 1 phòng tập gym và yoga... Đặc biệt, Thanh Hằng còn xây 2 cầu thang, một dành cho cô và một dành cho khách. Trước khi xây biệt thự, Thanh Hằng đã sống tại một căn hộ cao cấp, có thiết kế rất tiện nghi và sang trọng. Ngoài bất động sản, Thanh Hằng còn sở hữu nhiều xế hộp đắt đỏ. Giữa tháng 7 vừa qua, nữ người mẫu tậu Porsche Macan 2023 để mừng sinh nhật tuổi mới. Theo niêm yết từ hãng, dòng xe này có giá tiêu chuẩn từ 3,3 tỉ đồng đến 5,3 tỉ đồng, tùy phiên bản. Trước đó, người đẹp cũng sở hữu chiếc Mercedes màu trắng có giá hơn 2 tỷ đồng. Tại một số sự kiện quan trọng, khán giả trầm trồ khi nữ siêu mẫu bước xuống từ chiếc siêu xe Range Rover, giá 6 tỷ đồng. Ngoài ra, người đẹp còn sở hữu tủ đồ hiệu không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào trong showbiz Việt. Bộ sưu tập hàng hiệu của Thanh Hằng đến từ các thương hiệu thời trang xa xỉ thế giới như như Hermes, Chanel, Dior, Burberry, Louis Vuitton...Nguồn ảnh: FBNV Mời quý độc giả xem video "Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng nắm tay dự sự kiện". Nguồn Saigon Stories

