Khối tài sản của CEO Apple Tim Cook vừa đến Việt Nam

Rạng sáng 15/4, CEO Apple Tim Cook bất ngờ có mặt tại Hà Nội. Trong thông báo mới từ Apple, CEO Tim Cook làm việc tại Việt Nam trong 2 ngày. Ông sẽ gặp gỡ nhiều nhà sáng tạo nội dung, lập trình viên và có một số hoạt động liên quan tới giáo dục. Ảnh: CNBC Tim Cook sinh năm 1960, gia nhập Apple vào tháng 3/1998 với tư cách là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động toàn cầu, sau đó ông đảm nhận chức Phó chủ tịch điều hành. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Apple vào tháng 8/2011. Ảnh: TechSignin Theo dữ liệu của Forbes, CEO Tim Cook đang sở hữu khối tài sản 2,1 tỷ USD, là người giàu thứ 1.585 trên thế giới. Ảnh; Getty Giá trị tài sản ròng của Tim Cook bao gồm khoảng 3,3 triệu cổ phiếu Apple (theo Reuters) tương đương khoảng 651.783.000 USD theo mức định giá hiện tại của công ty. Ảnh: Getty Theo Lifestyleasia, khi đảm nhận vị trí phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động toàn cầu của Apple, Tim Cook nhận mức lương 500.000 USD/năm (khoảng 11,9 tỷ đồng). Ảnh: Lifestyleasia Mức lương của Tim Cook tăng lên 900.000 USD/năm (tương đương 21,3 tỷ đồng) khi trở thành Giám đốc điều hành của Apple vào năm 2011. Ảnh: Lifestyleasia Tuy nhiên, Tim Cook đã yêu cầu giảm lương năm 2023 sau khi gói lương thưởng khổng lồ của ông những năm trước gây ra tranh cãi giữa các cổ đông Apple. Ảnh: Getty Theo hồ sơ của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC), toàn bộ lương thưởng Tim Cook được nhận trong năm 2023 đạt ở mức 49 triệu USD, thấp hơn 40% so với tổng số tiền ông được trả năm 2022. Ảnh: CNBC Tim Cook chính thức trở thành tỷ phú vào năm 2020 khi đạt tài sản ròng 1,5 tỷ USD. Ảnh: BI Dù là một tỷ phú nhưng CEO Apple lại sống trong một ngôi nhà khiêm tốn rộng 2.400 mét vuông ở Palo Alto, California. Cook mua căn nhà vào năm 2010 sau khi được bổ nhiệm làm CEO Apple. Ông đã chi 1,9 triệu USD cho ngôi nhà. Ảnh: Cult of Mac Năm 2018, Tim Cook mua một ngôi nhà rộng 10.000 mét vuông tại Câu lạc bộ Madison (một cộng đồng được kiểm soát độc quyền ở La Quinta, California) với giá 10,1 triệu USD. Ảnh: The Real Deal Một hồ sơ khác của SEC cũng tiết lộ, CEO Apple đã quyên góp 2 triệu USD cho một tổ chức từ thiện bí ẩn ngay sau Giáng sinh năm 2019. Tháng 8/2018, Tim CoOk quyên góp gần 5 triệu USD cho một tổ chức từ thiện giấu tên khác. Ảnh: Getty Với tư cách là Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook cũng đã công bố nhiều khoản quyên góp từ công chúng hơn cho các mục đích, bao gồm cả vụ cháy rừng nhiệt đới Amazon và chi 2,5 tỷ USD để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở tại California. Ảnh: Getty Tim Cook cũng công khai tuyên bố dự định hiến toàn bộ tài sản của mình cho từ thiện. Ảnh: GettyChặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24

Rạng sáng 15/4, CEO Apple Tim Cook bất ngờ có mặt tại Hà Nội. Trong thông báo mới từ Apple, CEO Tim Cook làm việc tại Việt Nam trong 2 ngày. Ông sẽ gặp gỡ nhiều nhà sáng tạo nội dung, lập trình viên và có một số hoạt động liên quan tới giáo dục. Ảnh: CNBC Tim Cook sinh năm 1960, gia nhập Apple vào tháng 3/1998 với tư cách là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động toàn cầu, sau đó ông đảm nhận chức Phó chủ tịch điều hành. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Apple vào tháng 8/2011. Ảnh: TechSignin Theo dữ liệu của Forbes, CEO Tim Cook đang sở hữu khối tài sản 2,1 tỷ USD, là người giàu thứ 1.585 trên thế giới. Ảnh; Getty Giá trị tài sản ròng của Tim Cook bao gồm khoảng 3,3 triệu cổ phiếu Apple (theo Reuters) tương đương khoảng 651.783.000 USD theo mức định giá hiện tại của công ty. Ảnh: Getty Theo Lifestyleasia, khi đảm nhận vị trí phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động toàn cầu của Apple, Tim Cook nhận mức lương 500.000 USD/năm (khoảng 11,9 tỷ đồng). Ảnh: Lifestyleasia Mức lương của Tim Cook tăng lên 900.000 USD/năm (tương đương 21,3 tỷ đồng) khi trở thành Giám đốc điều hành của Apple vào năm 2011. Ảnh: Lifestyleasia Tuy nhiên, Tim Cook đã yêu cầu giảm lương năm 2023 sau khi gói lương thưởng khổng lồ của ông những năm trước gây ra tranh cãi giữa các cổ đông Apple. Ảnh: Getty Theo hồ sơ của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC), toàn bộ lương thưởng Tim Cook được nhận trong năm 2023 đạt ở mức 49 triệu USD, thấp hơn 40% so với tổng số tiền ông được trả năm 2022. Ảnh: CNBC Tim Cook chính thức trở thành tỷ phú vào năm 2020 khi đạt tài sản ròng 1,5 tỷ USD. Ảnh: BI Dù là một tỷ phú nhưng CEO Apple lại sống trong một ngôi nhà khiêm tốn rộng 2.400 mét vuông ở Palo Alto, California. Cook mua căn nhà vào năm 2010 sau khi được bổ nhiệm làm CEO Apple. Ông đã chi 1,9 triệu USD cho ngôi nhà. Ảnh: Cult of Mac Năm 2018, Tim Cook mua một ngôi nhà rộng 10.000 mét vuông tại Câu lạc bộ Madison (một cộng đồng được kiểm soát độc quyền ở La Quinta, California) với giá 10,1 triệu USD. Ảnh: The Real Deal Một hồ sơ khác của SEC cũng tiết lộ, CEO Apple đã quyên góp 2 triệu USD cho một tổ chức từ thiện bí ẩn ngay sau Giáng sinh năm 2019. Tháng 8/2018, Tim CoOk quyên góp gần 5 triệu USD cho một tổ chức từ thiện giấu tên khác. Ảnh: Getty Với tư cách là Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook cũng đã công bố nhiều khoản quyên góp từ công chúng hơn cho các mục đích, bao gồm cả vụ cháy rừng nhiệt đới Amazon và chi 2,5 tỷ USD để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở tại California. Ảnh: Getty Tim Cook cũng công khai tuyên bố dự định hiến toàn bộ tài sản của mình cho từ thiện. Ảnh: Getty Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24