Khánh Hòa: Ảnh kinh hãi trại nuôi tôm xả nước thải ra biển đen ngòm

Theo phản ánh của người dân, gần đây, tình trạng nước thải từ hồ nuôi tôm bên trong dự án Khu nghỉ mát Hoàng Gia, do Công ty TNHH khu nghỉ dưỡng Vịnh Cam Ranh làm chủ đầu, đã chảy thẳng ra biển Bãi Dài (khu du lịch Bãi Dài, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), khiến cả vùng biển nhuốm một màu đen ngòm. (Ảnh: Juno Tran). Theo anh Tân, người dân, Bãi Dài là bãi tắm từ xưa đến nay với làn nước trong xanh, được du khách ưa thích, cạnh đó là các resort và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Thế nhưng không hiểu lý do gì tại dự án Khu nghỉ mát Hoàng Gia lại xuất hiện trang trại nuôi tôm ngay cạnh bờ biển. "Khoảng 7 đến 10 ngày họ xả nước thải một lần, nước thải màu đen nhìn rất phản cảm khiến du khách e ngại" - anh Tân cho biết. (Ảnh: Trung Vũ). Bên trong dự án Khu nghỉ mát Hoàng Gia có 8 hộ dân chung vốn nhau thuê đất, đào 6 đầm lớn, 4 đầm nhỏ để nuôi tôm thẻ chân trắng. (Ảnh: Zing). Ông Nguyễn Văn Thiệu (chủ đầm nuôi tôm), cho biết mình và các hộ dân thuê lại đầm của một người dân để chăn nuôi và gần đây thuê đất trực tiếp từ chủ đầu tư dự án khu du lịch. (Ảnh: Zing). Về việc nước thải không qua xử lý được xả thẳng ra biển Bãi Dài, ông Thiệu thừa nhận với Zing: "Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, nên cứ căn lúc nửa đêm hoặc gần sáng mới xả. Đến trưa có khách thì biển lại sạch bình thường, vì khi đó màu đen của nước được sóng đẩy ra xa rồi". (Ảnh: Người lao động). Các hộ nuôi tôm cho biết gần đây, do bị người dân phản ứng nên họ đã giảm quy mô sản xuất. Sau khi báo chí phản ánh, các chủ hộ nuôi tôm đã cho lắng đọng nước thải trước khi xả ra biển. (Ảnh: Zing). Một số hồ nước xả gần hết nhưng vẫn bốc mùi hôi thối nồng nặc. (Ảnh: Zing). Những người làm du lịch dịch vụ ở khu du lịch Bãi Dài cho biết tình trạng các hộ nuôi tôm xả thải thẳng ra biển kéo dài nhiều năm nay. (Ảnh: Zing). Trung bình 7-10 ngày, các hộ nuôi tôm lại xả thải ra biển Bãi Dài một lần. (Ảnh: Trung Vũ). Liên quan đến sự việc, ông Lê Xuân Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Cam Hải Đông, cho biết đã cử đoàn kiểm tra hiện trạng các hộ nuôi tôm. "Khi chúng tôi kiểm tra không phát hiện có hiện tượng xả thải nên không thể lập biên bản xử phạt hành chính. Ngoài ra, đây là đất thuộc dự án đã được cấp phép, họ cũng đền bù, giải tỏa rồi nên xã không thể quản lý", ông Thắng nói. (Ảnh: Người lao động).

