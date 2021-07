Kem Tràng Tiền kinh doanh thế nào sau khi bị xử phạt 15 triệu?

Tối 12/7, cửa hàng kem Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bị lực lượng chức năng xử phạt 15 triệu đồng vì mở quá 21 giờ và để khách tụ tập đông người. Để xử lý tình trạng tụ tập đông người, cửa hàng kem Tràng Tiền đã phối hợp với công an, đoàn thanh niên tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn người dân vào mua kem mang về. Đại diện cửa hàng kem Tràng Tiền cho biết, sau khi bị nhắc nhở và xử phạt về việc để khách tụ tập đông người, cửa hàng đã tổ chức cho 10 khách vào mua hàng 1 lần. Khách vào mua phải xếp hàng theo vị trí được dán sẵn, đảm bảo đủ giãn cách và không tụ tập thành nhóm đông. Nhân viên bán hàng tại cửa hàng cho biết, từ ngày 13/7, kem Tràng Tiền dừng bán kem ốc quế, kem tươi mà chỉ bán kem que mang về. Nhân viên bán hàng chia sẻ thêm, do kem ốc quế và kem tươi phải ăn ngay tại chỗ nên dù không phục vụ ăn tại chỗ nhưng khách mua 2 loại kem đó sẽ ra ngay bên ngoài cửa hàng ăn, trở thành điểm tụ tập đông người. Khách vào mua kem ngoài xếp hàng còn phải khử khuẩn trước khi giao dịch với nhân viên bán hàng. Nhân viên bảo vệ tại cửa hàng kem sẽ có trách nhiệm theo dõi khách mua hàng. Khi khách ở bên trong thanh toán xong sẽ gọi loa ra bên ngoài để cho nhóm khách tiếp theo vào. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, đến 20h45 ngày 13/7, cửa hàng kem Tràng Tiền đã phát loa thông báo dừng bán hàng trong ít phút nữa và sẽ đóng cửa đúng 21 giờ theo quy định của UBND TP Hà Nội. Phía bên ngoài cửa hàng, lực lượng công an thường xuyên làm nhiệm vụ nhắc nhở các phương tiện không được dừng đỗ dưới lòng đường. Mỗi xe chỉ được 1 người xuống xếp hàng vào mua kem. Người dân Thủ đô được hướng dẫn vào mua kem Tràng Tiền.

