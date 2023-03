Huế: Hiện trường 0,72ha rừng ngập mặn bị san ủi làm bờ kè

Thông tin trên PLO, Hạt kiểm lâm huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, lực lực lượng chức năng đã đình chỉ thi công bờ kè để tiến hành thống kê các thiệt hại cây rừng ngập mặn đã bị san ủi, vùi lấp khi thi công nạo vét, gia cố thủy đạo gần khu vực cống Hà Đồ. (Ảnh: PLO). Phía Hạt kiểm lâm huyện Quảng Điền đã lập biên bản sự việc và báo cáo với các đơn vị liên quan. Quá trình làm việc xác định tổng diện tích rừng trồng ngập mặn bị ảnh hưởng do việc san ủi là 0,72 ha. Loại cây bị vùi lấp, san ủi là cây bần chua được trồng từ năm 2018. (Ảnh: Zing). Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền, cho hay khu vực thi công nói trên thuộc dự án Nạo vét và gia cố các thủy đạo sau cống thoát lũ kết hợp giao thông (gồm 6 cống: An Xuân, Hà Đồ, Mai Dương, Bàu Làng, Bàu Sau và Quán Cửa), huyện Quảng Điền. (Ảnh: Người đưa tin). Dự án có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh gồm liên danh nhiều nhà thầu thi công. Khu vực gây thiệt hại 0,72 ha rừng trồng ngập mặn thuộc cống Hà Đồ do Công ty TNHH MTV Phú Thành thi công. (Ảnh: Người đưa tin). Trước đó, Chi cục kiểm lâm tỉnh này nhận được phản ánh về việc nhiều diện tích rừng tại xã Quảng Phước bị đơn vị nhà thầu thi công bờ kè san ủi, làm gãy nhiều cây bần chua. (Ảnh: VTC News). Đây là những cây rừng nằm trong diện tích rừng ngập mặn được trồng trên địa bàn. Nhận được tin báo, các lực lượng liên quan đã khẩn trương lập biên bản hiện trường. (Ảnh: VTC News). Loại cây trồng ở khu vực này chủ yếu là cây bần chua đã có chiều cao trên 3m. Những cây bị san ủi được trồng vào năm 2018. (Ảnh: Người đưa tin). Nhiều cây bị máy xúc san đổ, hư hại hoặc chết khô. (Ảnh: PLO). Một phần diện tích cây đã bị san lấp bởi bùn, cát. (Ảnh: PLO). Hiện trường vụ rừng ngập mặn bị san ủi. (Ảnh: PLO). Ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, đã mời các ban ngành liên quan để tìm hiểu nguyên nhân, xác định cụ thể sự việc để có báo cáo chính thức. (Ảnh: Người đưa tin).

