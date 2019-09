Hồng Trung Quốc "đội lốt" hồng Việt Nam bủa vây thị trường, phân biệt thế nào?

Tháng 9 - 10 là thời điểm vào vụ thu hoạch hồng giòn. Tại Việt, các tỉnh phía Bắc như Sơn La, Đà Lạt, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Mộc Châu… là những nơi trồng nhiều và cung cấp ra thị trường số lượng hồng không nhỏ. Ảnh: Facebook. Tuy nhiên, đây cũng chính là lúc hồng giòn Trung Quốc vào vụ. Do đó, số lượng hồng giòn từ Trung Quốc chiếm khá nhiều trên thị trường. Ảnh: Vietnamnet. Vì vậy, làm cách nào để nhận biết hồng giòn Việt Nam với Trung Quốc là vấn đề nhiều chị em quan tâm. Ảnh: Trongxanh. Về hình dáng, hồng giòn Việt Nam thường có màu vàng cam, quả to vừa phải hay có các vết thâm nám. Ảnh: Facebook. Kích thước quả không đều nhau, khi xanh ăn rất chát còn khi chín ăn giòn và ngọt. Ảnh: Facebook. Hồng giòn vuông Mộc Châu thường có màu vàng đỏ, thịt hồng cứng có màu vàng cam, ăn giòn và có mùi thơm đậm. Ảnh: Facebook. Hồng giòn Đà Lạt có quả tròn, hơi ngắn, đầu hơi nhọn, màu xanh hơi ngả vàng. Ảnh: Facebook. Hồng giòn Lạng Sơn có hình dáng vuông thành, quả nhỏ, vỏ dày. Khi ăn giòn, ngọt đậm và có cát. Ảnh: Facebook. Trong khi đó, hồng giòn Trung Quốc có 2 loại. Một loại hồng giòn quả to, hình vuông hơi dẹt chứ không tròn quả, trọng lượng từ 2-3 lạng/quả. Ảnh: Internet. Loại hồng giòn này giống hệt với hồng giòn Mộc Châu nhưng phần thịt thường vàng nhạt, ăn mềm, vị cũng nhạt hơn, kích thước quả cũng to, đều hơn. Ảnh: Chudu24. Loại thứ hai là hồng giòn quả tròn. Quả to đều, bóng đẹp. Dù vận chuyển xa vẫn rất bắt mắt, không hề có thâm nám. Ảnh: Vietnamnet. Về thời gian bảo quản, các loại hồng nào ở nước ta đều có thời gian bảo quản khá ngắn (1-2 ngày) là bị hỏng. Ảnh: Facebook. Ngược lại, hồng Trung Quốc lại có thời gian bảo quản lâu, để thời gian dài vẫn có thể ăn được. Thậm chí, hồng Trung Quốc còn không thể chín được, đến thời điểm sẽ thối từ cuống rồi tới trái. Ảnh: Facebook. Đặc biệt, cuống của loại hồng Trung Quốc thường có màu thâm đen, rất dễ nhận biết. Ảnh: Vntrip. Một điểm dễ nhận biết nữa là hồng Việt Nam thường có vị ngọt thanh. Hồng Trung Quốc có vị ngọt sắc, không có mùi thơm, để lâu phần thịt sẽ bị hỏng dần. Ảnh: Vietq Video: Hồng giòn Mộc Châu. Nguồn: Mtv.

Tháng 9 - 10 là thời điểm vào vụ thu hoạch hồng giòn. Tại Việt, các tỉnh phía Bắc như Sơn La, Đà Lạt, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Mộc Châu… là những nơi trồng nhiều và cung cấp ra thị trường số lượng hồng không nhỏ. Ảnh: Facebook. Tuy nhiên, đây cũng chính là lúc hồng giòn Trung Quốc vào vụ. Do đó, số lượng hồng giòn từ Trung Quốc chiếm khá nhiều trên thị trường. Ảnh: Vietnamnet. Vì vậy, làm cách nào để nhận biết hồng giòn Việt Nam với Trung Quốc là vấn đề nhiều chị em quan tâm. Ảnh: Trongxanh. Về hình dáng, hồng giòn Việt Nam thường có màu vàng cam, quả to vừa phải hay có các vết thâm nám. Ảnh: Facebook. Kích thước quả không đều nhau, khi xanh ăn rất chát còn khi chín ăn giòn và ngọt. Ảnh: Facebook. Hồng giòn vuông Mộc Châu thường có màu vàng đỏ, thịt hồng cứng có màu vàng cam, ăn giòn và có mùi thơm đậm. Ảnh: Facebook. Hồng giòn Đà Lạt có quả tròn, hơi ngắn, đầu hơi nhọn, màu xanh hơi ngả vàng. Ảnh: Facebook. Hồng giòn Lạng Sơn có hình dáng vuông thành, quả nhỏ, vỏ dày. Khi ăn giòn, ngọt đậm và có cát. Ảnh: Facebook. Trong khi đó, hồng giòn Trung Quốc có 2 loại. Một loại hồng giòn quả to, hình vuông hơi dẹt chứ không tròn quả, trọng lượng từ 2-3 lạng/quả. Ảnh: Internet. Loại hồng giòn này giống hệt với hồng giòn Mộc Châu nhưng phần thịt thường vàng nhạt, ăn mềm, vị cũng nhạt hơn, kích thước quả cũng to, đều hơn. Ảnh: Chudu24. Loại thứ hai là hồng giòn quả tròn. Quả to đều, bóng đẹp. Dù vận chuyển xa vẫn rất bắt mắt, không hề có thâm nám. Ảnh: Vietnamnet. Về thời gian bảo quản, các loại hồng nào ở nước ta đều có thời gian bảo quản khá ngắn (1-2 ngày) là bị hỏng. Ảnh: Facebook. Ngược lại, hồng Trung Quốc lại có thời gian bảo quản lâu, để thời gian dài vẫn có thể ăn được. Thậm chí, hồng Trung Quốc còn không thể chín được, đến thời điểm sẽ thối từ cuống rồi tới trái. Ảnh: Facebook. Đặc biệt, cuống của loại hồng Trung Quốc thường có màu thâm đen, rất dễ nhận biết. Ảnh: Vntrip. Một điểm dễ nhận biết nữa là hồng Việt Nam thường có vị ngọt thanh. Hồng Trung Quốc có vị ngọt sắc, không có mùi thơm, để lâu phần thịt sẽ bị hỏng dần. Ảnh: Vietq Video: Hồng giòn Mộc Châu. Nguồn: Mtv.