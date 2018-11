Hình ảnh vườn cây trái, rau quả ngập nặng trong bão số 9

Cơn bão số 9 tràn qua các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre khiến nhiều vườn cây trái ngập nước, gây ra những thiệt hại nặng nề cho người dân. Tại tỉnh Long An, nhiều vườn chanh tiền tỷ đã chìm trong biển nước. Ảnh: Dân Việt. Có vườn chanh ngập sâu đến cả mét, chỉ còn thấy phần ngọn cây. Ảnh: Dân Việt. Tỉnh Tiền Giang cũng có hàng ngàn ha vườn cây ăn trái, rau màu bị ngã đổ và ngập úng. Trong đó, khoảng 10.000 ha lúa ở giai đoạn trổ đòng, ngậm sữa và gần chín bị đổ ngã. Ảnh: VOV. Các ruộng rau màu tại huyện Châu Thành (Tiền Giang) bị ngập nước do mưa lớn. Ảnh: VOV. Vườn sầu riêng ở Cai Lậy được chằng chống bảo vệ nhưng vẫn không tránh khỏi rụng quả. Ảnh: VOV. Do ảnh hưởng của bão số 9, nhiều nơi tại Lâm Đồng có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về các sông khiến nhiều diện tích rau hoa bị nhấn chìm. Ảnh: Dân Việt. Ước tính, khoảng 70ha hoa màu của người dân bị chìm trong nước. Ảnh: Dân Việt. Vườn thanh long chìm trong nước tại huyện Bắc Bình (Bình Thuận). Ảnh: Lao động. Người dân trồng mai cảnh ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, (TP HCM) có nguy cơ trắng tay vì vườn cây ngập trong nước. Ảnh: Plo. Những cây mai nhỏ ngập không thấy thân gần như là phải bỏ, không bán được. Ảnh: Plo. Video: Sài Gòn ngập nặng sau bão số 9. Nguồn: Youtube.

