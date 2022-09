Hình ảnh cầu Long Kiểng “treo” nhiều năm trước khi tái khởi động

Sáng 8/9 vừa qua, UBND huyện Nhà Bè (TP.HCM) phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổ chức lễ bàn giao - tiếp nhận mặt bằng để tiếp tục triển khai dự án xây dựng cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè). (Ảnh: Tiền Phong). Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Kiểng có quy mô phần cầu dài 318m, rộng 15m, đường dẫn có tổng chiều dài 661m, chiều rộng từ 18 - 29m cùng hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng,...với tổng mức đầu tư 589 tỷ đồng. (Ảnh: Báo Đầu tư). Dự án xây dựng cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè được phê duyệt vào năm 2001. Sau đó, nhiều năm liền dự án bị chậm trễ, chủ yếu liên quan đến vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Công an TP.HCM). Do thời gian thi công kéo dài dẫn đến giá thành các hạng mục bị đội lên và dự án phải điều chỉnh lại vào năm 2017. Tháng 8/2018, dự án được khởi công. Sau đó tiếp tục bị đình trệ do thiếu mặt bằng. (Ảnh: Dân Trí). Được biết, dự án cầu Long Kiểng có diện tích thu hồi hơn 2 ha với 128 trường hợp bị ảnh hưởng. Dự án có 46 trường hợp đủ điều kiện tái định cư và 15 trường hợp giải tỏa toàn bộ nhà, đất nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất ở. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM). Tuy nhiên, Ban chỉ đạo Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP.HCM đã chấp thuận giải quyết cho các hộ không đủ điều kiện được mua và thuê mua căn hộ. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM). Nói về vướng mắc ở dự án “treo” đã 20 năm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, dự án cầu Long Kiểng trải qua 20 năm thực hiện với 4 lần điều chỉnh, 2 năm tạm ngưng thi công vì vướng mặt bằng, lãnh đạo Thành phố phải họp hơn 20 cuộc họp để tháo gỡ những vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án này. (Ảnh: Dân Trí). Từ dự án cầu Long Kiểng rút ra được một số bài học trong công tác giải phóng mặt bằng là vận dụng linh hoạt, đưa giá bồi thường sát với thực tế. Đồng thời, hỗ trợ tốt cho người dân bị ảnh hưởng có cuộc sống ổn định. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM). Được biết, cầu Long Kiểng (cũ) được xây từ năm 1976 thuộc huyện Nhà Bè, TPHCM. Đây là cầu sắt dài hơn 100m, rộng 3m hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM). Cầu Long Kiểng (cũ) bắc qua rạch Long Kiểng, nối hai xã Phước Kiển và Nhơn Đức của huyện Nhà Bè. Cầu nằm trên trục đường Lê Văn Lương, đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với tỉnh Long An. (Ảnh: Dân Trí). Mặt cầu hẹp nên tình trạng tắc nghẽn xe cộ trên cầu thường xuyên xảy ra, nhất là vào khung giờ cao điểm khi có một ô tô lên từ phía bên này, thì dòng xe hướng bên kia phải dừng lại đợi. (Ảnh: Dân Trí). Kết cấu cầu Long Kiểng (cũ) ngày càng yếu. (Ảnh: Dân Trí).

