Hé lộ ngôi nhà khang trang ngập hoa của trợ lý Hồ Ngọc Hà

"Dì Giáp" (tên thật Nguyên Giáp) là người trợ lý, make up thân cận của Hồ Ngọc Hà. Sau nhiều năm lao động miệt mài, Nguyên Giáp đã có được cơ ngơi đáng mơ ước. Mới đây, 2 TikToker Tun Phạm và Long Chun làm clip "house tour" khám phá căn nhà của trợ lý Hồ Ngọc Hà. Căn nhà ấn tượng ngay từ bên ngoài với thiết kế độc đáo do chính anh lên ý tưởng. Phía trước nhà có khoảng sân rộng, 2 bên là hàng rào gạch bông gió tạo điểm nhấn phá cách. Ngay khi bước vào cổng là một cây hoa giấy bung nở rực rỡ, tạo khung cảnh nên thơ. Không gian bên trong nhà thoáng đãng với bộ sofa êm ái là điểm nhấn của phòng khách.Ngôi nhà của trợ lý Hồ Ngọc Hà thiết kế tối giản nhưng không nhàm chán với gam màu kem - trắng chủ đạo. Khu bếp hiện đại, được sắp xếp gọn gàng. Bàn ăn rộng rãi, tràn ngập ánh sáng. Khoảng sân sau nhà là không gian nghỉ ngơi lãng mạn với ghế dài, cây xanh. Cầu thang gỗ bậc hở với lan can kính trong suốt mang đến sự thoáng đãng cho căn nhà. Giếng trời đẹp mắt cũng là điểm nhấn trong căn nhà của trợ lý Hà Hồ. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, "dì Giáp" trang trí nhà bằng nhiều loại hoa tươi. Mỗi góc đều được anh chăm chút tỉ mỉ, mang đến cảm giác nhẹ nhàng. Nguồn ảnh: chụp màn hình

