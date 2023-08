Hải sản Việt ngon hơn cả tôm hùm Alaska đắt cỡ nào?

Ở Việt Nam, tôm sú cọp được đánh giá ngon cả tôm hùm Alaska. Theo người bán, tôm sú cọp còn gọi là tôm sú mẹ khổng lồ, được đánh bắt khơi xa. Ảnh: Facebook Trên thị trường tôm sú cọp tươi có giá từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/kg, tuỳ loại. Thậm chí, có thời điểm loại tôm này lên tới gần 3 triệu đồng/kg. Ảnh: Crabseafood Sở dĩ tôm sú cọp đắt như vậy là bởi chúng được khai thác hoàn toàn ngoài tự nhiên. Ảnh: Vietnamnet Tôm sú cọp có kích thước khá lớn. Thông thường, một kg tôm sú cọp khoảng 4 – 6 con, những con lớn hơn thì 3 – 4 con/kg. Ảnh: Vietnamnet Do đánh bắt tự nhiên nên thịt tôm sú cọp rất chắc và ngọt. Khi ăn, cảm nhận còn ngon hơn thịt tôm hùm. Ảnh: Haisanquangninh Theo chủ một cửa hàng hàng sản ở Hà Nội, tôm sú mẹ sống ngoài khơi xa nên đánh bắt khó, đặc biệt là những con tôm có trọng lượng khủng. Ảnh: Haisanquangninh Hơn nữa, thuyền đánh bắt được đa phần đều ủ đá, rất ít thuyền giữ được tôm sống. Do đó, tôm sú cọp tươi còn đang bơi rất hiếm. Ảnh: Facebook Vì thế, khách muốn thưởng thức tôm sú cọp tươi thường phải đặt trước và chờ tới cả nửa tháng mới có. Ảnh: Facebook Ngoài hàng tươi sống, trên thị trường cũng bán tôm sú cọp ủ đá, giá dưới 1 triệu đồng/kg. Ảnh: Tiền phong Nhiều thực khách thưởng thức cho biết, thịt tôm sú cọp rất ngọt, săn chắc và dai như tôm hùm. Thêm nữa, vỏ mỏng, đầu tôm sú nhỏ hơn tôm hùm nên nếu so sánh trọng lượng 1kg thì lượng thịt từ tôm sú cọp nhiều hơn tôm hùm. Ảnh: CrabseafoodTận mục tôm hùm đất “tàn phá” hơn ốc bươu vàng

