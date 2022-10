Hai resort Việt lọt top yêu thích nhất thế giới sang trọng cỡ nào?

Mới đây, Six Senses Ninh Vân Bay và InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được vinh danh trong top 50 khu nghỉ dưỡng yêu thích nhất thế giới 2022 trong khuôn khổ giải thưởng của Condé Nast Traveler. Ảnh: Booking Six Senses Ninh Vân Bay nằm trên bán đảo tuyệt đẹp tại Nha Trang là khu nghỉ dưỡng chuẩn resort 5 sao. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng nằm trải dài dọc theo 2 km bờ biển. Ảnh: Internet 58 vila mái lá được bố trí rải rác trên các vách đá, lưng chừng đồi và dọc theo bãi biển. Ảnh: Fantasea Đặc biệt, toàn bộ vila đều được dựng bằng gỗ, các điểm nối với nhau đều bằng mộng được chốt bằng tre theo lối kiến trúc nhà của người xưa. Ảnh: Fantasea Mỗi biệt thự khu resort đều có bể bơi riêng, có không gian tắm trong nhà, ngoài trời. Ảnh: Fantasea Giá một đêm tại Six Senses Ninh Vân Bay từ 15 triệu đồng. Ảnh: ivivu Trong khi đó, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (tọa lạc tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) được mệnh danh là một kiệt tác nghệ thuật hơn là một khu nghỉ dưỡng đơn thuần. Ảnh: Homedecorplus Mở cửa hoạt động từ năm 2012, InterContinental Danang Resort là sự hòa quyện tuyệt vời giữa cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và nét tinh hoa kiến trúc, văn hóa độc đáo của Việt Nam. Ảnh: Sungroup Khách sạn gồm khoảng 200 phòng, tất cả đều hướng về biển với cửa sổ và ban công lớn tạo nên một tầm nhìn hoàn hảo cho du khách ngắm cảnh từ trên cao. Ảnh: Homedecorplus Mọi vật nơi đây đều được sắp đặt hài hòa với thiên nhiên, mang đến không gian nghỉ dưỡng thư thái. Ảnh: Booking Được xếp hạng 5 sao, khu nghỉ dưỡng cho phép khách nghỉ sử dụng mát-xa, bể bơi ngoài trời và xông khô ngay trong khuôn viên. Ảnh: Angoda Giá mỗi phòng nghỉ tại InterContinental Danang Resort từ hơn 10 triệu đồng mỗi đêm. Ảnh: Angoda Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24

Mới đây, Six Senses Ninh Vân Bay và InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được vinh danh trong top 50 khu nghỉ dưỡng yêu thích nhất thế giới 2022 trong khuôn khổ giải thưởng của Condé Nast Traveler. Ảnh: Booking Six Senses Ninh Vân Bay nằm trên bán đảo tuyệt đẹp tại Nha Trang là khu nghỉ dưỡng chuẩn resort 5 sao. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng nằm trải dài dọc theo 2 km bờ biển. Ảnh: Internet 58 vila mái lá được bố trí rải rác trên các vách đá, lưng chừng đồi và dọc theo bãi biển. Ảnh: Fantasea Đặc biệt, toàn bộ vila đều được dựng bằng gỗ, các điểm nối với nhau đều bằng mộng được chốt bằng tre theo lối kiến trúc nhà của người xưa. Ảnh: Fantasea Mỗi biệt thự khu resort đều có bể bơi riêng, có không gian tắm trong nhà, ngoài trời. Ảnh: Fantasea Giá một đêm tại Six Senses Ninh Vân Bay từ 15 triệu đồng. Ảnh: ivivu Trong khi đó, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (tọa lạc tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) được mệnh danh là một kiệt tác nghệ thuật hơn là một khu nghỉ dưỡng đơn thuần. Ảnh: Homedecorplus Mở cửa hoạt động từ năm 2012, InterContinental Danang Resort là sự hòa quyện tuyệt vời giữa cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và nét tinh hoa kiến trúc, văn hóa độc đáo của Việt Nam. Ảnh: Sungroup Khách sạn gồm khoảng 200 phòng, tất cả đều hướng về biển với cửa sổ và ban công lớn tạo nên một tầm nhìn hoàn hảo cho du khách ngắm cảnh từ trên cao. Ảnh: Homedecorplus Mọi vật nơi đây đều được sắp đặt hài hòa với thiên nhiên, mang đến không gian nghỉ dưỡng thư thái. Ảnh: Booking Được xếp hạng 5 sao, khu nghỉ dưỡng cho phép khách nghỉ sử dụng mát-xa, bể bơi ngoài trời và xông khô ngay trong khuôn viên. Ảnh: Angoda Giá mỗi phòng nghỉ tại InterContinental Danang Resort từ hơn 10 triệu đồng mỗi đêm. Ảnh: Angoda Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24