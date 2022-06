Hai khách sạn ở Hà Nội lọt top thế giới sang trọng cỡ nào?

Mới đây, khách sạn Lotte Hanoi đã lọt 25 khách sạn hàng đầu thế giới do du khách Tripadvisor bình chọn năm 2022. Còn Capella Hanoi nằm trong top 100 khách sạn mới tốt nhất trên thế giới do Travel+Leisure chọn. Ảnh: Báo tin tức Theo Travel + Leisure, "nếu có cụm từ tiếng Việt nào để mô tả Capella Hanoi, đó là tinh tế". Ảnh: Booking Tọa lạc tại con phố Lê Phụng Hiểu (Hoàn Kiếm, Hà Nội), khách sạn Capella Hà Nội là kiệt tác thiết kế mới nhất của kiến trúc sư huyền thoại Bill Bensley và tập đoàn Sun Group. Ảnh: Thuonghieuvacongluan Mỗi căn phòng trong khách sạn Capella Hà Nội đều sở hữu thiết kế tinh xảo, đặt điểm nhấn là các tác phẩm điêu khắc được chế tác thủ công. Ảnh: Booking Đáng chú ý, 47 căn phòng của khách sạn đều được đặt tên theo các diễn viên, ca sĩ, nhà biên kịch nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực opera như Sarah Bernhardt, Eleonora Duse...Ảnh: Booking Các phòng và suite cao cấp được trang bị ban công kiểu Pháp bằng sắt rèn trang nhã. Ảnh: Booking Tuỳ vào loại phòng và thời điểm, mỗi đêm tại khách sạn 5 sao này có giá bắt đầu từ 6 triệu đồng và chạm ngưỡng 100 triệu đồng/đêm (chưa bao gồm thuế và phí). Ảnh: Booking Trong khi đó, khách sạn Lotte Hanoi đạt số điểm tuyệt đối 5/5 với trên 2.100 đánh giá bởi người dùng Tripadvisor, cùng những lời khen ngợi về chất lượng phục vụ. Ảnh: Lottehotel Khách sạn Lotte Hanoi sở hữu lối kiến trúc độc đáo, vừa mang nét truyền thống của khu phố cổ Hà Nội mà vẫn vừa mang nhiều nét hiện đại. Ảnh: Lottehotel Khách sạn có 318 phòng và 7 nhà hàng, quán bar với những phong cách mới lạ, độc đáo. Ảnh: Booking Với tầm nhìn ra quang cảnh thành phố, các phòng và suite lắp máy điều hòa tại đây có tủ để quần áo, két an toàn, TV truyền hình cáp/vệ tinh màn hình phẳng...Ảnh: Booking Khách sạn còn sở hữu một hệ thống dịch vụ tiện ích khác như chuỗi nhà hàng, quầy bar và phòng tiệc xa hoa....Ảnh: Booking Ngoài ra, du khách còn có thể trải nghiệm những dịch vụ thư giãn giải trí như khu spa, bể bơi trong nhà, nơi rèn luyện sức khỏe...Ảnh: Booking Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

