Hà Nội: Xóa bỏ các điểm kinh doanh trái phép trên lòng đường, hè phố ở Định Công

Ngày 1/6, nằm trong kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, lực lượng chức năng phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tiếp tục đi kiểm tra xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè để làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên, trên nhiều tuyến phố ở phường Định Công như: Trần Nguyên Đán, Trần Điền, đoạn đường 2,5, khu vực chợ Xanh Định Công, Định Công Thượng,… cơ bản không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè như trước, đường phố đã trở nên thông thoáng, gọn gàng và sạch sẽ hơn. Tuy nhiên vẫn còn vài trường hợp cố tình bày bán hàng khi không có mặt lực lượng chức năng. Công an tiến hành nhắc nhở các chủ hộ kinh doanh dọn dẹp hàng hóa, không được lấn chiếm vỉa hè, khu vực dành riêng cho người đi bộ. "Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ kiên quyết lập biên bản, xử lý nghiêm", đại diện Công an phường Định Công thông tin. Công an yêu cầu người dân dọn dẹp bàn ghế, hàng hóa ngay lập tức để trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Phường Định Công kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”. Một người dân tự tháo dỡ khung sắt, bạt che chắn dựng trên vỉa hè để làm nơi kinh doanh khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở. Một số hộ kinh doanh cố tình bày bán ra vỉa hè bị lực lượng chức năng phường Định Công đến nhắc nhở. Hầu hết người dân đều bày tỏ vui mừng và hy vọng chiến dịch “giành lại vỉa hè” sẽ được duy trì xuyên suốt để bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn phường Định Công. Ý thức của hầu hết các hộ dân kinh doanh từ mặt phố cho đến trong ngõ trên địa bàn phường Định Công đều có chuyển biến tích cực. Những trường hợp mới vi phạm lần đầu lực lượng chức năng có thể nhắc nhở và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức người dân và trách nhiệm trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn phường Định Công. Những biển thông báo "Cấm bày hàng hóa, phương tiện kinh doanh... trên vỉa hè, lòng đường" của phường được đặt ở nhiều tuyến phố, nâng cao nhận thức của người dân.

