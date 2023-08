Hà Nội: Công trình lấn chiếm mương thoát nước Cao Hạ gây ngập úng

Theo phản ánh của người dân thôn Cao Hạ, xã Đức Giang (huyện Hoài Đức, Hà Nội), nhiều năm nay, trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số hộ gia đình ngang nhiên lấn chiếm, mua bán chuyển nhượng “qua tay” đất công nằm dọc con mương thoát nước của thôn, sau đó xây dựng các công trình kiên cố, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất. Trong khi các sai phạm cũ chưa được xử lý dứt điểm, gần đây, một vài công trình mới lại đua nhau “mọc” trên đất mương thoát nước. Điều này khiến đường cống nước của các hộ ở ngõ 55 thôn Cao Hạ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trời mưa xuống nước không thoát kịp, con ngõ nhanh chóng bị ngập úng sâu. Đây là công trình gia đình ông N.C.T (thôn Cao Hạ), được gia chủ xây dựng xong phần thô tầng 2. Chính quyền địa phương xác định công trình nay xây dựng tại khu đất Ao Ngòi của thôn Cao Hạ. Nằm kế bên trái, công trình của hộ ông Y. cũng đang hoàn thiện tầng 2. Công trình xây dựng lấn chiếm lấn chiếm mương thoát nước đang nhanh chóng hoàn thiện phần thô. Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Văn Hùng (áo đỏ - người dân thôn Cao Hạ) bức xúc nói: “Việc xây dựng trên đất mương là vi phạm pháp luật đất đai, người dân chúng tôi rất bức xúc. Nhìn ra một số địa phương, dân còn hiến đất làm đường, chúng tôi mong sao các cấp chính quyền xem xét vào cuộc, xử lý nghiêm việc lấn chiếm đất công, trả lại mặt bằng đường và cống thoát nước cho thôn dân”. Tại biên bản làm việc ngày 31/7/2023 giữa UBND xã Đức Giang với các hộ dân liên quan đến sự việc, ông Ngô Văn Thụ (công chức địa chính-xây dựng xã) khẳng định, thửa đất của ông N.C.T đang sử dụng tại khu Ao Ngòi thôn Cao Hạ chưa được cấp GCNQSDĐ. Ông Ngô Văn Thụ cho biết, ông T. chưa xuất trình được các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng tại thửa đất đang xây dựng. Do đó, UBND xã đã thiết lập các biên bản làm việc, yêu cầu ông T. dừng việc xây dựng tại thửa đất này. Tuy nhiên ghi nhận ngày 14/8, công trình gia đình ông T. đã xây dựng lên đến tầng 2. Vật liệu xây dựng chất đống ngổn ngang để phục vụ cho việc thi công công trình. Biên bản làm việc ngày 31/7/2023 sau đó kết luận, phần diện tích đất nhà ông T. giáp thửa đất ông Y. và rãnh 70 cm để làm phần diện tích lối đi sử dụng chung và hệ thống thoát nước. Giao cho thôn Cao Hạ xã hội hóa phần rãnh thoát nước và làm lối đi trên phần diện tích đất này. “Phần còn lại, ông T. phải cam kết chỉ được dựng khung sắt mái tôn, không được xây dựng, khi nhà nước có dự án quy hoạch thì gia đình ông T. phải tự tháo dỡ và không được bồi thường...” - biên bản nêu. Trong ảnh là trận mưa ngày 1/8, biến cả đoạn đường dài của ngõ 55 thôn Cao Hạ bị ngập sâu trong nước do ảnh hưởng bởi các công trình lấn chiếm đất mương. Nhiều người dân thôn Cao Hạ cho hay, họ đã tự nguyện đóng góp, xã hội hóa đủ điều kiện tiến hành cải tạo cống rãnh và đổ bê tông lối đi tại ngõ 55. Tuy nhiên, do vướng phải một số công trình "mọc" trái phép nên chưa thể thực hiện được. Mời độc giả xem video: Một số hộ dân đã lấn chiếm đất khu Ao Ngòi, thôn Cao Hạ, xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội để xây dựng công trình cả cũ và mới, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích.

