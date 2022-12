Hà Nội có 91 điểm tổ chức chợ hoa xuân dịp Tết 2023

Đó là nội dung chính tại Kế hoạch số 330/KH-UBND về tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn do UBND TP Hà Nội vừa ban hành.



Theo đó, từ ngày 1/1/2023đến 20 giờ ngày 21/1/2023, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức 91 điểm chợ hoa xuân trưng bày các loại cây, hoa, quả cảnh; một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống và sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của nhân dân Thủ đô và khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.

Chợ hoa xuân tại phố Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) luôn là điểm tham quan, mua sắm thú vị của người dân Hà Nội và khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Kinh tế đô thị.

Các chợ hoa xuân phải có biển tên, trang trí cờ, ánh sáng; bố trí nơi làm việc và số điện thoại của đơn vị quản lý chợ hoa để liên hệ giao dịch, kịp thời giải quyết các sự cố; dành diện tích phù hợp để làm nơi trông giữ phương tiện cho khách đến tham quan, mua sắm; có bố trí khu vực vệ sinh công cộng…

Chợ hoa xuân tổ chức tại các địa điểm được UBND TP Hà Nội phê duyệt phải bảo đảm các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường; việc thu tiền thuê diện tích kinh doanh và trông giữ phương tiện tại các chợ hoa phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố.

Đơn vị quản lý phải trang trí, bố trí khu vực chợ và sắp xếp hoa, cây cảnh và các ngành hàng, mặt hàng hợp lý, thuận tiện cho việc mua sắm của nhân dân, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của Thủ đô và bảo đảm văn minh thương mại, mỹ quan đô thị.

Cùng đó, UBND các quận, huyện, thị xã bố trí hoạt động các chợ hoa đã được phê duyệt cách nút giao thông tối thiểu 20m tính từ mép đường giao nhau để bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông. Xây dựng phương án triển khai, bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ, sắp xếp vị trí và hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra hoạt động của các chợ hoa bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông... tổ chức, quản lý tốt các chợ hoa xuân phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết bảo đảm “An toàn - Văn minh - Hiệu quả” trong suốt thời gian tổ chức; kiên quyết giải tỏa các tụ điểm họp chợ hoa tự phát, trái phép…