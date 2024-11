Giá vàng hôm nay 11/11: Dự báo giảm sâu?

Ảnh minh họa

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không biến động. Cụ thể, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 83,35 - 85,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn tại Công ty SJC niêm yết ở mức 82 - 84,8 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 83,42 - 85,12 triệu đồng/lượng.



Giá vàng thế giới

Lúc 22h03 ngày 10/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 2.683,70 - 2.684,70, giảm 22,4 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Đà giảm của giá vàng có thể là do một số yếu tố chính. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, kết hợp với cuộc bầu cử không có đối thủ quyết định và sức mạnh đáng chú ý của đồng USD, đã tạo ra một "cơn bão hoàn hảo" cho sự sụt giảm của vàng.

Theo khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, tâm lý bi quan bao trùm khi đa số các chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới. Trong số 14 nhà phân tích tham gia khảo sát, chỉ có ba chuyên gia kỳ vọng giá vàng tăng, 9 người dự đoán giá sẽ giảm, và hai người cho rằng giá sẽ đi ngang. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, nhóm nhà giao dịch bán lẻ cũng trở nên kém lạc quan về xu hướng ngắn hạn của vàng.

Cùng với các ý kiến từ chuyên gia, kết quả thăm dò trực tuyến của Kitco cũng cho thấy trong số 249 nhà giao dịch, chỉ 46% kỳ vọng giá vàng tăng, trong khi 36% dự đoán giá giảm và 18% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Ảnh minh họa

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không biến động. Cụ thể, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 83,35 - 85,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn tại Công ty SJC niêm yết ở mức 82 - 84,8 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 83,42 - 85,12 triệu đồng/lượng.



Giá vàng thế giới

Lúc 22h03 ngày 10/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 2.683,70 - 2.684,70, giảm 22,4 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Đà giảm của giá vàng có thể là do một số yếu tố chính. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, kết hợp với cuộc bầu cử không có đối thủ quyết định và sức mạnh đáng chú ý của đồng USD, đã tạo ra một "cơn bão hoàn hảo" cho sự sụt giảm của vàng.

Theo khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, tâm lý bi quan bao trùm khi đa số các chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới. Trong số 14 nhà phân tích tham gia khảo sát, chỉ có ba chuyên gia kỳ vọng giá vàng tăng, 9 người dự đoán giá sẽ giảm, và hai người cho rằng giá sẽ đi ngang. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, nhóm nhà giao dịch bán lẻ cũng trở nên kém lạc quan về xu hướng ngắn hạn của vàng.

Cùng với các ý kiến từ chuyên gia, kết quả thăm dò trực tuyến của Kitco cũng cho thấy trong số 249 nhà giao dịch, chỉ 46% kỳ vọng giá vàng tăng, trong khi 36% dự đoán giá giảm và 18% cho rằng giá sẽ đi ngang.