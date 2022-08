Gia tộc giàu bậc nhất thế giới chi tiền cho những gì?

Gia tộc Rothschild được biết đến như một huyền thoại vì sở hữu khối tài sản khổng lồ. Không chỉ nắm tay trong các ngành công nghiệp dầu khí, khai thác và kinh doanh rượu, gia tộc Rothschild còn sở hữu nhiều đất đai. Ảnh: Twitter Không ai biết chính xác khối tài sản của gia tộc Rothschild. Trang Bankrate ước tính họ sở hữu khoảng 400 tỷ USD trong khi nhiều ý kiến cho rằng con số này là quá nhỏ so với thực tế lên tới 1.000 tỷ USD. Ảnh: The Times Gia tộc Rothschild sở hữu không chỉ một mà là hai tập đoàn khai thác. Theo Reuters, Nathaniel Rothschild mua 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi của Glenmore vào năm 2009. Ảnh: Getty Hiện, công ty khai thác Glencore trị giá 127,5 tỷ USD, vượt xa khối tài sản của người sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg. Ảnh: Getty Sở trường của gia đình Rothschild là đầu tư để kiếm vàng. Một phần lớn tài sản của gia tộc này là do vàng. Ảnh: Getty Tuy nhiên, "mỏ vàng" thực sự của gia tộc Rothschild này là những công ty khai thác kim loại. Các công ty của họ thiết lập cửa hàng trên khắp thế giới, từ Canada, Mỹ và Nam Mỹ đến Châu Phi, Ý, Trung Quốc và Úc, với tổng giá trị 103 tỷ USD. Ảnh: Wiki Bên cạnh đồ tạo tác vô giá khác bằng vàng và bạc, gia tộc Rothschilds còn có rất nhiều bộ sưu tập nghệ thuật khác nhau từ thế kỷ 16 và 17. Ước tính, nhà Rothschild sở hữu một khoản tài sản trị giá 2 tỷ USD các tác phẩm nghệ thuật hoàng gia và đồ nội thất. Ảnh: Wiki Khu dinh thự Waddesdon tọa lạc tại ngôi làng Waddesdon ở Buckinghamshire (Anh), là một trong những viên ngọc quý trong danh sách những khu bất động sản của gia đình Rothschild. Đến nay, dinh thự này có giá lên tới 210 triệu USD. Ảnh: Jewishbusinessnew. Được xây dựng bởi chủ ngân hàng Nathan Mayer Rothschild vào năm 1835, Công viên Gunnersbury là khu đất và ngôi nhà đầu tiên của Rothschild ở Vương quốc Anh. Ảnh: Wiki Siêu du thuyền trị giá 102 triệu USD là khoản đầu tư của những những người trong gia tộc Rothschild thế hệ mới. Ảnh: CNN Siêu du thuyền có sức chứa 16 khách, chưa kể thủy thủ đoàn 26 người. Nat Rothschild cho thuê du thuyền Planet Nine với giá 725.000 USD mỗi tuần và 650.000 USD vào mùa đông. Ảnh: CNN Video: Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24

