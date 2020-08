Gia thế “khủng” chẳng kém Âu Hà My của Nguyễn Trọng Hưng

Mới đây, vụ ly hôn ồn ào của Âu Hà My và chồng là Nguyễn Trọng Hưng liên tục có những diễn biến mới. Trọng Hưng đã lên tiếng cho biết mình không vay 1 tỷ từ phía gia đình cô. Ảnh: Internet. Trong khi đó, người tự xưng là cháu gái của Trọng Hưng cũng khẳng định điều kiện kinh tế của hai bên gia đình ngang nhau. Ảnh: Internet. Nếu như Ầu Hà My sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ cô đều kinh doanh lĩnh vực khách sạn thì bố Trọng Hưng cũng là một người có nhiều năm kinh doanh ô tô. Ảnh: Internet. Theo một nguồn tin tiết lộ, gia đình Trọng Hưng sở hữu hai căn biệt thự, một căn ở Hưng Yên cao 7 tầng, thiết kế nguy nga tráng lệ. Ảnh: Pháp luật & bạn đọc. Căn nhà ở Hà Nội của gia đình Trọng Hưng 2 mặt và cũng cao 7 tầng. Ảnh: Pháp luật & bạn đọc. Bản thân Trọng Hưng cũng thường xuyên cập nhật trên mạng xã hội hình ảnh với những chiếc xe hơi đắt giá mà anh sở hữu như Mercedes, BMW,... Ảnh: Internet. Trong lễ cưới ở Hà Nội, chiếc xe rước dâu của nhà trai chính là chiếc Bentley và chiếc Rolls-Royce Ghost có giá khoảng 11 tỷ đồng. Ảnh: Internet. Tiệc đãi quan khách cũng được làm tại một khách sạn 5 sao "đắt có tiếng" ở Hà Nội. Ảnh: Internet. Thời gian còn bên nhau, Trọng Hưng thường xuyên tạo sự bất ngờ cho bà xã bằng những món quà sang trọng, đắt đỏ. Ảnh: Internet. Ngay cả chuyến đi Châu Âu chụp ảnh cầu hôn lãng mạn trước đó cũng do gia đình Hưng chi trả. Ảnh: Internet. Video: Thiếu gia Sài Gòn khoe quà tốt nghiệp Ferrari. Nguồn: VTC1

