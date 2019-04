Giá nhà khủng trong khu cứ ra đường là “đụng mặt” đại gia

Khu vực này nằm ở phía Nam công viên Trung tâm ở New York với loạt các tòa nhà chọc trời sang chảnh nằm giữa đường số 57 và đường số 59, kéo từ đại lộ số 2 tới đại lộ số 8. Bên trong các tòa tháp này có những căn hộ vào hàng đắt nhất thế giới. Ba trong 8 tòa tháp nằm trên đường số 57 - con phố nhộn nhịp bao gồm một số địa điểm cổ kính của New York. Tòa tháp Steinway được coi là tòa nhà chọc trời mỏng nhất thế giới, bởi tỷ lệ chiều cao và chiều rộng của tòa nhà là 24:1.Tòa tháp cao 86 tầng. Mức giá bán căn hộ tại đây là 18 triệu USD/căn hộ 3 phòng ngủ, còn căn penthouse 4 phòng ngủ có giá 57 triệu USD. One 57 được hoàn thành năm 2013 với chiều cao hơn 360m. Nó còn có nickname là "tòa nhà tỷ phú". Bởi vì, nhiều cư dân sống ở đây là tỷ phú và đại gia. Năm 2014, một căn penthouse được bán 100 triệu USD giữ kỷ lục căn nhà đắt nhất ở New York cho đến năm 2018. Tháp Central Park vẫn đang xây dựng. Tính đến cuối tháng 3/2019, tòa tháp đã xây đến tầng 95. Hiện, công trình này là tòa tháp chung cư cao nhất thế giới. Bảy tầng đầu tiên của tòa tháp sẽ là cửa hàng Nordstrom chuyên bán đồ thời trang cao cấp của Mỹ. Có 179 căn hộ bên trong, trong đó có 20 căn hộ với giá 60 triệu USD trở lên. Tháp 220 Central Park South vẫn đang được xây dựng và sẽ hoàn thành trong năm nay. Công trình gồm một tòa nhà 18 tầng có tên là "The Villa" phía trước, còn tòa tháp phía sau cao 290m Tháng 1/2019, tỷ phú Ken Griffin mua căn penthouse trị giá 238 triệu USD. Đây là căn hộ đắt nhất từng được bán ở Mỹ. Có 3 căn hộ ở đây đang rao cho thuê có giá 59.000 USD/tháng với 2 phòng ngủ. Tòa tháp ở số 53 - phía Tây đường số 53 cao hơn 320m. Công trình này vẫn đang được xây dựng. Căn hộ đắt nhất từng được bán ở đây là 33,5 triệu USD. Mức giá penthouse có giá bán từ 3,1 triệu USD - 63,8 triệu SSD. Các cư dân đầu tiên sẽ về sống từ cuối năm 2019. Tòa tháp 432 Park Avenue ở độ cao 424m. Đây tòa tháp chung cư cao nhất ở New York tới cuối tháng 3/2019 cho đến khi tòa tháp Central Park "vượt mặt". Tòa tháp cao 84 tầng, giá bán từ 11,9 triệu USD-41 triệu USD/căn. Một số cư dân trong tòa tháp là những đại gia "máu mặt" như tỷ phú Ả Rập Saudi Fawaz Alhokair, ca sĩ - diễn viên Jennifer Lopez và cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez Tòa tháp 520 Park Avenue cao 64 tầng. Năm 2018, nhà sáng chế James Dyson mua một căn penthouse 6 phòng ngủ giá 74 triệu USD.

