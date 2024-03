Giá gạo bán lẻ giảm nhẹ

Chị Nguyễn Thị Hà, chủ cửa hàng gạo ở chợ Rạch Ông (quận 8, TP HCM) cho hay, hiện gạo IR 50404, gạo Trắng Tép và gạo Một Bụi được bán lẻ 18.000 đồng/kg, trong khi trước đây từ 18.500 - 19.000 đồng/kg trở lên.

Giá bán lẻ một số loại gạo đã giảm trở lại từ 500 - 2.000 đồng/kg.

Giá gạo ST 24 và ST 25 từ mức 25.000 - 30.000 đồng/kg, nay giảm còn 23.000 - 28.000 đồng/kg. Giá gạo Jasmine 85, thơm Ðài Loan, thơm Thái, thơm Lài sữa và gạo Nàng Hoa 9 giá 19.000 - 25.000 đồng/kg.