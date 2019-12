Gần Tết Nguyên đán Canh Tý, tiền in hình chuột độc lạ hút khách ầm ầm

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường tiền lì xì đã vô cùng sinh động. Đặc biệt, các tờ tiền in hình chuột đang được rao bán rầm rộ. Giá của đồng 2 USD với họa tiết 2 chú chuột mạ vàng ở mặt trước tờ tiền - biểu tượng cho năm 2020 được rao bán với giá từ 240.000 – gần 400.000 đồng/tờ. Tờ tiền này được Bộ Tài chính Mỹ in ấn và cho phát hành với mục đích phục vụ nhu cầu lì xì Tết âm lịch 2020 của người dân châu Á và không có giá trị lưu thông. Bên cạnh đó, năm nay còn có sự xuất hiện của tờ tiền hình con chuột Macao mệnh giá 100 Patacas và 50 Patacas. Giá bán của tờ tiền này dao động từ 20.000 – 25.000 đồng/tờ. Mới lạ hơn là tiền plastic màu vàng in hình chuột Jerry do Macao phát hành rao giá 55.000 đồng/tờ. Tờ tiền này được làm trên chất liệu nhựa dẻo cao cấp mạ tĩnh điện một lớp hợp kim vàng mỏng sáng bóng, có thể làm quà tặng hoặc trang trí trên cây mai, đào ngày Tết. Ngoài tiền giấy, tiền xu hình chuột cũng được nhiều khách hàng săn lùng. Trong ảnh là tiền xu hình con chuột mạ vàng, bạc của Úc với giá từ 200.000 - 250.000 đồng. Trên thị trường còn có cặp đồng tiền xu con chuột Đài Loan được phát hành cho dịp Tết Canh Tý 2020 phục vụ nhu cầu lì xì. Cặp tiền xu con chuột Đài Loan chỉ là xu lưu niệm và không có giá trị trong lưu thông. Nguồn ảnh: Internet. Video: Dùng tiền xu mua xe. Nguồn: Youtube.

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường tiền lì xì đã vô cùng sinh động. Đặc biệt, các tờ tiền in hình chuột đang được rao bán rầm rộ. Giá của đồng 2 USD với họa tiết 2 chú chuột mạ vàng ở mặt trước tờ tiền - biểu tượng cho năm 2020 được rao bán với giá từ 240.000 – gần 400.000 đồng/tờ. Tờ tiền này được Bộ Tài chính Mỹ in ấn và cho phát hành với mục đích phục vụ nhu cầu lì xì Tết âm lịch 2020 của người dân châu Á và không có giá trị lưu thông. Bên cạnh đó, năm nay còn có sự xuất hiện của tờ tiền hình con chuột Macao mệnh giá 100 Patacas và 50 Patacas. Giá bán của tờ tiền này dao động từ 20.000 – 25.000 đồng/tờ. Mới lạ hơn là tiền plastic màu vàng in hình chuột Jerry do Macao phát hành rao giá 55.000 đồng/tờ. Tờ tiền này được làm trên chất liệu nhựa dẻo cao cấp mạ tĩnh điện một lớp hợp kim vàng mỏng sáng bóng, có thể làm quà tặng hoặc trang trí trên cây mai, đào ngày Tết. Ngoài tiền giấy, tiền xu hình chuột cũng được nhiều khách hàng săn lùng. Trong ảnh là tiền xu hình con chuột mạ vàng, bạc của Úc với giá từ 200.000 - 250.000 đồng. Trên thị trường còn có cặp đồng tiền xu con chuột Đài Loan được phát hành cho dịp Tết Canh Tý 2020 phục vụ nhu cầu lì xì. Cặp tiền xu con chuột Đài Loan chỉ là xu lưu niệm và không có giá trị trong lưu thông. Nguồn ảnh: Internet. Video: Dùng tiền xu mua xe. Nguồn: Youtube.