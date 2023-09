Dứa 300 triệu/quả và loạt trái cây đắt nhất thế giới

Nhà vườn Lost Gardens of Heligan (Anh quốc) nổi tiếng với loại dứa Heligan 10.000 bảng Anh (tương đương 300 triệu đồng). Ảnh: Telegraph Dứa Heligan ra đời vào tháng 10/1997 đồng thời là món quà dâng tặng cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II nhân dịp kỷ niệm 50 đám cưới của bà. Ảnh: The Telegraph Loại trái cây này nổi tiếng khắp thế giới bởi tuyệt ngon và không hề bị xơ. Ảnh: Mnogolok Dứa có giá tới 300 triệu đồng/quả là bởi người trồng áp dụng phương pháp tự nhiên, không chất kích thích và phải mất 5 năm cây dứa Heligan mới trưởng thành. Sau đó, phải đợi thêm 2 năm nữa mới có thể thu hoạch. Ảnh: Printest Táo Sekai Ichi trồng tại Nhật Bản được cho là loại táo lớn và đắt nhất trên toàn thế giới. Một trái táo Sekai Ichi giá lên tới 500.000 đồng. Ảnh: Meesho Táo Sekai Ichi đắt bởi chúng được thụ phấn bằng tay, rửa trong mật ong, và sau đó thu hoạch bằng tay, siêu ngọt và ngon. Ảnh: Meesho Một trái nho Ruby Roman đạt đủ tiêu chuẩn nhận giấy phép kinh doanh khi chứa 18% lượng đường và nặng đúng 20g. Đây là lý do vì sao loại trái cây của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản có giá lên đến 8.400 USD (192,3 triệu đồng) cho một chùm nho 26 trái. Ảnh: Japan Times Dâu tây bạch tuyết Nhật Bản được coi là một mặt hàng xa xỉ ở đất nước mặt trời mọc. Loại dâu này có giá khoảng 10 USD một quả, là một trong những loại trái cây đắt nhất thế giới. Ảnh: Japan TimesSầu riêng Kanyao trồng tại tỉnh Nonthaburi (Thái Lan) được mệnh danh là loại sầu riêng thơm ngon và đắt giá nhất thế giới. Trung bình, sầu riêng Kanyao có giá 15 triệu đồng/quả. Ảnh: Getty Đáng chú ý, trong buổi đấu giá King Of Durian năm 2019, từng có 1 quả sầu riêng Kanyao được chào tới… 48.000 USD (khoảng gần 1,1 tỷ đồng). Ảnh: Getty Xoài đỏ Taiyo No Tamago còn có tên gọi “quả trứng của mặt trời”, được trồng độc quyền ở quận Miyazaki của Nhật Bản với mức giá lên tới 2.000 USD/lát. Ảnh: Japan Times Thịt xoài rất mềm, thậm chí cả vỏ cũng có thể ăn được. Chúng cũng có rất ít xơ, hoàn toàn ngon ngọt và có vị như kẹo. Ảnh: Japan Times Bán 2 chỉ vàng mới mua được chùm nho đắt nhất thế giới. Nguồn: HTV7

Nhà vườn Lost Gardens of Heligan (Anh quốc) nổi tiếng với loại dứa Heligan 10.000 bảng Anh (tương đương 300 triệu đồng). Ảnh: Telegraph Dứa Heligan ra đời vào tháng 10/1997 đồng thời là món quà dâng tặng cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II nhân dịp kỷ niệm 50 đám cưới của bà. Ảnh: The Telegraph Loại trái cây này nổi tiếng khắp thế giới bởi tuyệt ngon và không hề bị xơ. Ảnh: Mnogolok Dứa có giá tới 300 triệu đồng/quả là bởi người trồng áp dụng phương pháp tự nhiên, không chất kích thích và phải mất 5 năm cây dứa Heligan mới trưởng thành. Sau đó, phải đợi thêm 2 năm nữa mới có thể thu hoạch. Ảnh: Printest Táo Sekai Ichi trồng tại Nhật Bản được cho là loại táo lớn và đắt nhất trên toàn thế giới. Một trái táo Sekai Ichi giá lên tới 500.000 đồng. Ảnh: Meesho Táo Sekai Ichi đắt bởi chúng được thụ phấn bằng tay, rửa trong mật ong, và sau đó thu hoạch bằng tay, siêu ngọt và ngon. Ảnh: Meesho Một trái nho Ruby Roman đạt đủ tiêu chuẩn nhận giấy phép kinh doanh khi chứa 18% lượng đường và nặng đúng 20g. Đây là lý do vì sao loại trái cây của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản có giá lên đến 8.400 USD (192,3 triệu đồng) cho một chùm nho 26 trái. Ảnh: Japan Times Dâu tây bạch tuyết Nhật Bản được coi là một mặt hàng xa xỉ ở đất nước mặt trời mọc. Loại dâu này có giá khoảng 10 USD một quả, là một trong những loại trái cây đắt nhất thế giới. Ảnh: Japan Times Sầu riêng Kanyao trồng tại tỉnh Nonthaburi (Thái Lan) được mệnh danh là loại sầu riêng thơm ngon và đắt giá nhất thế giới. Trung bình, sầu riêng Kanyao có giá 15 triệu đồng/quả. Ảnh: Getty Đáng chú ý, trong buổi đấu giá King Of Durian năm 2019, từng có 1 quả sầu riêng Kanyao được chào tới… 48.000 USD (khoảng gần 1,1 tỷ đồng). Ảnh: Getty Xoài đỏ Taiyo No Tamago còn có tên gọi “quả trứng của mặt trời”, được trồng độc quyền ở quận Miyazaki của Nhật Bản với mức giá lên tới 2.000 USD/lát. Ảnh: Japan Times Thịt xoài rất mềm, thậm chí cả vỏ cũng có thể ăn được. Chúng cũng có rất ít xơ, hoàn toàn ngon ngọt và có vị như kẹo. Ảnh: Japan Times Bán 2 chỉ vàng mới mua được chùm nho đắt nhất thế giới. Nguồn: HTV7