Cách nhận biết nho Trung Quốc gắn mác nho Nhật Bản

Thời gian gần đây, trên chợ mạng xuất hiện nhiều bài rao bán nho Ruby Roman với giá chỉ từ 530.000 - 570.000 đồng/kg. Ảnh: FB Trần Thị Tú Tính ra mỗi chùm nho có giá khoảng 265.000 - 275.000 đồng, rẻ hơn rất nhiều so với loại nho Ruby Roman trồng tại Nhật Bản. Ảnh: FB Trần Thị Tú Nho Ruby Roman trồng tại Nhật Bản về Việt Nam từng được bán với giá từ 9 -11 triệu đồng/chùm. Ảnh: Omiyage. Theo các tiểu thương, nho Ruby Roman giá rẻ đang bán nhiều trên chợ mạng là giống Nhật trồng tại Trung Quốc (là dòng nho Queen Nina). Ảnh: FB Trần Thị Tú Trong khi đó, đại diện Tập đoàn Mia Group, đơn vị nhập khẩu chính hãng nho Ruby Roman Nhật Bản về Việt Nam cho biết, nho Ruby Roman Nhật Bản hiện vẫn chưa vào mùa. Ảnh: VietFruit Để phân biệt nho Ruby Roman Trung Quốc với nho Ruby Roman Nhật Bản, khách hàng chỉ cần quan sát lòng bên trong của quả. Ảnh: FB Lê Thị Ngọc Lý Nho Queen Nina trái bé và chỉ có một lòng, trong khi đó, Ruby Roman trái to bên trong 2 lòng như quả trứng gà, cơm dày. Ảnh: FB Lê Thị Ngọc Lý Queen Nina trái to, mọng nước, mỗi trái có trọng lượng từ 15- 20g/trái, vỏ màu đỏ hồng tím tùy theo đợt thu hoạch. Ảnh: FB Vũ Ngọc Thùy Dương Queen Nina mang điểm nổi trội của hai loại nho mẫu đơn Shine Muscat và nho rượu Pinone của Nhật Bản. Vì thế, nho có vị thơm mùi sữa pha lẫn vị rượu vang, độ ngọt cao, không có vị chua. Ảnh: FB Vũ Ngọc Thùy Dương Trong khi đó, nho Ruby Roman Nhật Bản đạt chuẩn khi thu hoạch phải đạt trọng lượng từ 500- 700 gram/chùm, mỗi trái từ 20 - 30 gram, tương đương 1 trái bóng bàn. Ảnh: ishikawafood Nho Ruby Roman có vỏ màu đỏ thẫm như màu đá Ruby, có hương vị lai giữa mẫu đơn xanh và Pione nên có 2 vị tách biệt. Ảnh: TasteAtlas Lớp vỏ ngoài có vị nho mẫu đơn xanh, lớp trong cùng lại có vị rượu, thịt nho cũng có hai màu rõ rệt. Ảnh: TasteAtlas Video: Bán 2 chỉ vàng mới mua được chùm nho đắt nhất thế giới. Nguồn: HTV7

