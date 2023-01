Dự báo biến động VN-Index trước và sau Tết Nguyên đán

Hiệu ứng trước kỳ nghỉ lễ (The pre-holiday effect) là một thuật ngữ phổ biến được các nhà đầu tư sử dụng để mô tả sự bất thường và có tính chu kỳ của thị trường trước kỳ nghỉ lễ. Thị trường chứng khoán có xu hướng giảm điểm trước một kỳ nghỉ dài và có xu hướng tăng mạnh vào ngày giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ hoặc tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ đó. Hiệu ứng này xuất hiện do tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước một kỳ nghỉ dài, họ lo sợ rằng sẽ có thông tin bất lợi xuất hiện nên các nhà đầu tư cá nhân có xu hướng chốt lời hoặc hạ margin về ngưỡng an toàn. Và sẽ tham gia trở lại vào dịp sau kỳ nghỉ lễ nếu không có sự kiện bất lợi xảy ra. Hầu như ở giai đoạn này chúng ta sẽ thấy thanh khoản (volume) thị trường khá thấp, biên độ (spread) biến động hẹp, tốc độ khớp lệnh cũng khá chậm.