“Đột nhập” khách sạn Biển Đông kinh doanh dịch vụ kích dục “tắm cho khách”

Thông tin vụ việc, rạng sáng 16/9 cơ quan Công an quận Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Vip thuộc khách sạn Biển Đông (trụ sở tại 476 Đội Cấn, phường Cống Vị) phát hiện 2 nữ nhân viên đang có hành vi kích dục cho khách ở phòng 503 và 504 vẫn khiến dư luận xôn xao. Theo cơ quan chức năng, khách đến massage tại khách sạn Biển Đông sẽ phải qua quản lý của khách sạn là Bùi Thị Yến (SN 1994, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Yến sẽ giới thiệu các gói dịch vụ “tắm cho khách” giá 900.000 đồng/lượt hoặc gói “tắm chung với khách” giá là 1 triệu đồng/lượt. Số tiền này khách có thể trả tiền cho quản lý hoặc thanh toán với nhân viên massage. (Ảnh minh họa). Lựa chọn xong gói dịch vụ, khách hàng được đưa lên phòng massage tại tầng 5 hoặc tầng 6 của khách sạn. Sau đó, nhân viên sẽ được điều từ tầng 8 xuống phục vụ. Mỗi khách massage, khách sạn hưởng số tiền 400 nghìn đồng, nhân viên sẽ hưởng từ 500 - 600 nghìn đồng. (Ảnh minh họa). Cảnh sát cho biết, toàn bộ số nhân viên massage làm việc tại khách sạn Biển Đông đều không có hợp đồng lao động, không được trả lương, thu nhập phụ thuộc lượng khách phục vụ. (Ảnh ANTĐ). Đèn điện trong khách sạn Biển Đông sáng lung linh về ban đêm. Một trong số các phòng nghỉ tại khách sạn Biển Đông 476 Đội Cấn (Hà Nội). Bồn tắm lớn được thiết kế sát với giường ngủ bên trong khách sạn Biển Đông. Cận cảnh bồn tắm bên trong phòng nghỉ của khách sạn Biển Đông kinh doanh dịch vụ kích dục “tắm cho khách”. Theo cơ quan Công an, việc massage kích dục cho khách được quản lý trực tiếp thỏa thuận với nhân viên trước khi nhận họ vào làm tại cơ sở này. Trước đó, trên fanpage facebook khách sạn Biển Đông đăng tin tuyển dụng nhân viên massage vào làm tại đây nhận "lương tối thiểu 50 triệu đồng/tháng, ngày thấp nhất 2 triệu đồng"?!. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc khách sạn Biển Đông kinh doanh dịch vụ kích dục “tắm cho khách”.

