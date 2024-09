Dòng máy bay chữa cháy chuyên dụng Canadair đã quay trở lại

Máy bay chữa cháy Canadair, còn gọi là DHC-515, là dòng máy bay đặc biệt được thiết kế để đối phó với các đám cháy rừng. Với khả năng chứa tới 6.137 lít nước và tốc độ bay hơn 320 km/h, những chiếc máy bay này có thể nhanh chóng thu thập nước từ hồ hoặc biển trong vòng 12 giây và thả xuống đám cháy ở độ cao chỉ 30 mét. Điều này giúp chúng cực kỳ hiệu quả trong việc dập tắt hoặc kiểm soát các đám cháy lớn.

Dòng máy bay Canadair đã ngừng sản xuất từ năm 2015 do những khó khăn tài chính của nhà sản xuất Bombardier. Tuy nhiên, vào năm 2016, De Havilland Aircraft of Canada Ltd. đã mua lại quyền sản xuất dòng máy bay này và đến năm 2023, hãng đã đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu để sản xuất 22 chiếc DHC-515.

Mặc dù sản xuất dự kiến sẽ hoàn thành muộn nhất vào cuối năm 2026, nhưng nhu cầu cấp thiết đối với các máy bay chữa cháy đã thúc đẩy quá trình này, đồng thời đặt nền móng cho việc sản xuất hàng loạt trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Chiếc máy bay được mong đợi nhất thế giới