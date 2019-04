Đồng hồ Richard Mille Huyền My diện đi sự kiện đắt thế nào?

Góp mặt trong một sự kiện ở TP HCM tối 31/3, Á hậu Huyền My khéo khoe chiếc đồng hồ hiệu Richard Mille có giá hơn 3 tỷ đồng. Ảnh: VTC. Trong thế giới đồng hồ cao cấp, Richard Mille là một thương hiệu có đẳng cấp đặc biệt được giới nhà giàu ưa chuộng. Ảnh: VTC. Mặc dù không phải là một thương hiệu lâu đời (thành lập năm 1999) nhưng họ đang có ảnh hưởng rất lớn tới lĩnh vực đồng hồ trên toàn thế giới. Ảnh: Chrono24. Các mẫu đồng hồ Richard Mille không đơn thuần chỉ là đồng hồ mà đó còn là những cỗ máy cơ khí tỉ mỉ. Ảnh: Chrono24. Phần lớn các thiết kế đồng hồ đều có dáng vỏ Tonneau, mặt sau lộ máy, mặt số thiết kế dạng Skeleton và mang hơi hướng tương lai. Ảnh: Youtube. Thiết kế theo dạng Skeleton, bộ máy đồng hồ Richard Mille được lộ ra cho thấy những hoạt động nhịp nhàng của máy. Ảnh: aBlogtoWatch. Bên cạnh những tính năng đặc biệt, Richard Mille còn sử dụng nguyên liệu độc nhất để thiết kế đồng hồ. Trong đó phải kể đến sợi carbon nano sử dụng trong mẫu đồng hồ bỏ túi RM 020. Ảnh: Richard Mille. Dây đeo đồng hồ thương hiệu Richard Mille cũng được thiết kế rất lạ mắt, không theo một hướng nhất định nào. Mỗi mẫu là một sự đột phá khác nhau. Ảnh: Richard Mille. Đặc biệt, không một chi tiết nào của đồng hồ có thiết kế phẳng. Tất cả đều mang một độ cong nhất định, từ mặt đến dây đeo. Ảnh: Galle. Dây đeo đồng hồ có thể làm bằng da, hoặc những chất liệu quý hiếm khác. Những đường may cũng phải thật tỉ mỉ. Ảnh: Richard Mille. Vật liệu làm nên các bộ phận bên trong đều do đội ngũ kỹ thuật và chế tác đồng hồ của Richard Mille dày công nghiên cứu hàng năm, thường là từ titanium kết hợp với một loại vật liệu khác. Ảnh: Richard Mille. Với tất cả những yếu tố trên, có thể thấy việc chế tạo một chiếc đồng hồ Richard Mille không khác gì một chiếc xe đua công thức 1. Và giá của chúng có thể lên tới hàng triệu USD. Ảnh: Richard Mille. Video: Bộ sưu tập đồng hồ từ hoa cỏ thật. Nguồn: Youtube.

